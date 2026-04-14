Gaziantep'te 9 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz (27), 27 Ocak'ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Feyzullah Yavuz'dan (40) boşanmak için mahkemeye başvuru yaptı.
Feyzullah Yavuz, kararından vazgeçmesi için daha önce de şiddet uyguladığı eşini adliyeye götürmek istedi. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı; Feyzullah Yavuz, kaldırım taşıyla eşine vurdu.
Nazlı Yavuz, “Cezaevinden çıkarsa yarım bıraktığı işi tamamlar. Korkuyorum” dedi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) KAFATASI VE BURNU KIRILMIŞTI
Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Yavuz'un kafatasında ve burnunda kırık olduğu anlaşıldı. Nazlı Yavuz tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Feyzullah Yavuz 29 Ocak'ta tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında savcı, mütalaasında toplanan somut deliller kapsamında Feyzullah Yavuz'un 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Ayrıca savcı "Şüphelinin yerden silah sayılabilecek olan taşı alarak yüzüne birden fazla vurarak darp ettiği, müşteki hakkında alınan kati hekim raporunda yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde olduğu" ifadelerine yer verdi.
Mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.