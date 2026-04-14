Haliç çevresi başta olmak üzere tarihi kıyı alanları ve kültürel miras alanları deniz seviyesi yükselişi nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

Ambarlı, Haydarpaşa ve Yenikapı gibi kritik bölgelerde 247 bin ile 1 milyon 730 bin metrekare arasında alan su baskını riski taşıyor.

Deniz seviyesinin 2050'de 1,5 metre, 2100'de ise 5 metreye kadar yükselmesi bekleniyor ve bu durumda demiryolu hatlarının yüzde 60'ı ile karayollarının yüzde 40'ı etkilenebilir.

İstanbul'da iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselişi, kıyı yapıları ve tarihi alanlar için ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlara göre, özellikle Boğaz hattındaki limanlar ve kıyı bölgeleri su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, hem altyapı hem de kültürel mirasın korunması için acil ve kapsamlı önlemler alınması gerekiyor.

İSTANBUL KIRILGAN LİMAN KENTLERİ ARASINDA

Araştırmalara göre İstanbul, hem Karadeniz hem de Marmara Denizi'ne kıyısı olması nedeniyle iklim değişikliğine karşı en hassas liman şehirlerinden biri konumunda. Kentin stratejik konumu; liman altyapısı, ticaret yolları ve kıyı yerleşimleri açısından riskleri daha da artırıyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) tabanlı modellemeler, 2050, 2100 ve 2300 yılları için dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor.

2050 VE 2100 İÇİN KRİTİK EŞİKLER

İklim senaryolarına göre 2050 yılında deniz seviyesinin yaklaşık 1,5 metre yükselmesiyle limanların yüzde 70'inin risk altına girmesi bekleniyor. 2100 yılına gelindiğinde ise deniz seviyesindeki artışın 5 metreyi bulabileceği, bu durumda limanların tamamının etkilenebileceği öngörülüyor. Ayrıca demiryolu hatlarının yüzde 60'ından fazlası ve karayolu ağının yüzde 40'ı bu yükselişten olumsuz etkilenebilir.

BUZUL ERİMELERİ ETKİYİ HIZLANDIRIYOR

Bilimsel modellere göre, kutuplarda hızlanan buz erimeleri deniz seviyesindeki artışın temel nedenleri arasında yer alıyor. Çoklu model ortalamaları, özellikle 2050-2100 döneminde belirgin bir yükselişe işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu verileri ise denizcilik sektörünün iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek alanlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

LİMAN OPERASYONLARINDA ZİNCİRLEME RİSKLER

Uzmanlara göre aşırı sıcaklıklar ekipman ömrünü kısaltırken enerji tüketimini artırıyor. Yoğun yağış, sis ve fırtına gibi hava olayları liman operasyonlarını aksatıyor. İç su yollarındaki seviye değişimleri taşımacılık maliyetlerini yükseltirken, tuzlu su girişimi yer altı ve içme suyu kaynaklarını tehdit ediyor. Ayrıca tortullaşma artışı, limanlarda tarama ihtiyacını büyütürken; rüzgar ve dalga etkisi yükleme-boşaltma süreçlerini zorlaştırıyor. Bu durum, sigorta maliyetlerini yükselterek finansal riskleri de beraberinde getiriyor.

KIYI YAPILARI VE TARİHİ ALANLAR TEHLİKEDE

Uzman isimler, yapılan modellemelerde özellikle İstanbul Boğazı çevresindeki kıyı yapılarına dikkat çekiyor. En kötü senaryolarda Ambarlı, Haydarpaşa ve Yenikapı gibi kritik bölgelerde ciddi su baskınları öngörülüyor. Yaklaşık 247 bin ile 1 milyon 730 bin metrekare arasında alanın risk altında olduğu belirtilirken, bu bölgelerdeki yapıların önemli kısmını lojistik ve depolama tesisleri oluşturuyor.

Bir uzman, kıyı dolgu alanlarının dalga etkisiyle aşınabileceğini ve yer altı su kaynaklarına tuzlu su karışmasının hem sanayi hem de içme suyu altyapısını tehdit edebileceğini vurguladı. Bu sürecin kara ve demiryolu bağlantılarında kesintilere yol açarak ciddi bir lojistik krizi tetikleyebileceği ifade edildi.

Ayrıca başta Haliç çevresi olmak üzere tarihi kıyı alanlarının da risk altında olduğu, bu durumun yalnızca ekonomik değil kültürel miras açısından da önemli bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

ÇÖZÜM: ADAPTASYON VE ACİL PLANLAMA

Uzmanlar, çözümün kapsamlı adaptasyon stratejilerinden geçtiğine dikkat çekiyor. Limanların daha yüksek kotlara taşınması, kıyı koruma yapılarının güçlendirilmesi, sulak alanların korunması ve doğal bariyerlerin artırılması öneriliyor. Ayrıca erken uyarı sistemleri ve dijital izleme altyapılarının kurulmasının öncelikli adımlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Modellemelerdeki belirsizliklere rağmen riskin büyüklüğünün açık olduğuna işaret eden uzmanlar, planlamaların en iyimser değil en kötü senaryolara göre yapılması gerektiğini vurguluyor. İstanbul'da limanların 2100'de kısmen, 2300'de ise büyük ölçüde işlevsiz hale gelebileceği uyarısı yapılıyor.

(AA, Takvim Foto Arşiv)