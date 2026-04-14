Günlerce tanı konulamadı beyin ameliyatı da kurtarmadı: Çağla hayata gözlerini yumdu

Menenjit ön tanısıyla hastaneye kaldırılan ortaokul öğrencisi Çağla Savaş, yoğun bakım ünitesindeki bir haftanın ardından kurtarılamadı.

Günlerce tanı konulamadı beyin ameliyatı da kurtarmadı: Çağla hayata gözlerini yumdu

Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi Çağla Savaş (14), 4 Nisan'da yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı şikayetleriyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.
Serum ve antibiyotik tedavisi uygulanan çocuğa günlerce tanı konulamadı.

Acılı baba Emrah Savaş, ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

8 Nisan'da durumunun daha da ağırlaşması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Çağla, menenjit ön tanısıyla hastaneye yatırıldı. 10 Nisan'da beyin ameliyatına alınan Çağla, entübe edildi. Bir hafta boyunca çocuk yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren genç kız, dün sabah hayatını kaybetti.

Günlerce tanı konulamadı beyin ameliyatı da kurtarmadı: Çağla hayata gözlerini yumdu-1

Öğrencinin vefatı, ailesini derin bir yasa boğdu.

