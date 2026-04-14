Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi Çağla Savaş (14), 4 Nisan'da yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı şikayetleriyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

Serum ve antibiyotik tedavisi uygulanan çocuğa günlerce tanı konulamadı.

Acılı baba Emrah Savaş, ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



8 Nisan'da durumunun daha da ağırlaşması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Çağla, menenjit ön tanısıyla hastaneye yatırıldı. 10 Nisan'da beyin ameliyatına alınan Çağla, entübe edildi. Bir hafta boyunca çocuk yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren genç kız, dün sabah hayatını kaybetti.





Öğrencinin vefatı, ailesini derin bir yasa boğdu.