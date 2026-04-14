Zonguldak'ta ortaokul 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş (14), 4 Nisan'da ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü.
Baba Emrah Savaş, “Kimse ‘Bir MR çekelim, bir tomografi çekelim’ demedi. 96 saatimiz gitti. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağım” dedi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)
Kan tahlilinin ardından serum ve antibiyotik tedavisi verilip, taburcu edildi. Ağrıları artan genç kız, tekrar aynı hastaneye gidip geri gönderildi.
Aile, çocuklarının şikayetleri daha kötüye gidince 8 Nisan'da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada çekilen tomografinin ardından Çağla'nın menenjit olabileceğinden şüphelenilerek bu yönde tedavisine başlandı. Beyin ameliyatı geçiren Çağla kendi başına solunum yapamadığı için entübe edildi. Genç kızın yoğun bakımdaki tedavisi, 1 haftadır sürüyor. Anne Gülşah ve baba Emrah Savaş, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.