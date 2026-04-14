İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen lale mevsimi, bu yıl da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için eşsiz manzaralar sunuyor. İşte lale zamanı en çok ziyaret edilen parklar…
2026 İSTANBUL LALE FESTİVALİ TARİHLERİ
İstanbul'un baharı simgeleyen en önemli etkinliklerinden Lale Festivali, 1 Nisan 2026'da kapılarını açtı. Renkli görüntülere sahne olan festival, 30 Nisan 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
ŞEHİR 13. KEZ LALELERLE BEZENDİ
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festival kapsamında İstanbul genelindeki parklar, korular ve yeşil alanlar milyonlarca çiçekle donatıldı. Yaklaşık 30 milyon soğanlı bitki ve 125 farklı tür, kentin dört bir yanında baharın en canlı tonlarını gözler önüne seriyor.
İSTANBUL'DA LALE ZAMANI EN ÇOK ZİYARET EDİLEN PARKLAR
🌸 Gülhane Parkı
Tarihi parkta bu yıl 2 milyon 250 bin lale toprakla buluştu. 49 farklı tür, ziyaretçilere zengin bir görsel çeşitlilik sunuyor.
🌸 Emirgan Korusu
Festivalin en yoğun ilgi gören alanlarından biri olan koru, 3,5 milyon lale ile dikkat çekiyor. 125 farklı tür, burayı adeta açık hava sergisine dönüştürüyor.
🌸 Yıldız Korusu
Yaklaşık 500 bin lalenin yer aldığı koruda, 45 farklı tür sergileniyor.
🌸 Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkı
Sadece lalelerin değil; sümbül, nergis ve muskari gibi çeşitli bitkilerin de bulunduğu alanda toplam 500 bin soğanlı bitki ziyaretçilerle buluşuyor.
🌸 Beykoz Korusu
Doğayla iç içe bir atmosfer sunan koruda 25 farklı türden yaklaşık 300 bin lale yer alıyor.
🌸 Göztepe 60. Yıl Parkı
Parkta 100 farklı türden 1 milyon 657 bin 500 lale, renkli görüntüler oluşturuyor.
🌸 Büyük Çamlıca Korusu
41 farklı türden yaklaşık 950 bin lale, ziyaretçilere geniş bir görsel şölen sunuyor.
🌸 Küçük Çamlıca Korusu
Bu koruda 850 bin lale, 41 farklı türle sergileniyor.
🌸 Fethipaşa Korusu
30 farklı türden 300 bin lale, boğaz manzarası eşliğinde izlenebiliyor.
🌸 Hidiv Çubuklu Korusu
Yaklaşık 900 bin lalenin bulunduğu koru, 30 farklı türü bir araya getiriyor.
🌸 Gözdağı Korusu
20 farklı türden 500 bin lale, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.