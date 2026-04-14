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Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu

Fibabanka Mobil Bankacılık Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin heyecanla beklediği çekilişte 7.500 TL değerinde Migros dijital alışveriş kodu kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) izniyle düzenlenen dev çekilişte ödül kazanan talihliler ilan edildi. İşte 2026 Fibabanka Mobil Bankacılık Kampanyası çekiliş sonuçları, kazanan isimlerin tam listesi ve ödül teslim süreci hakkında merak edilen tüm detaylar.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fibabanka Mobil Bankacılık Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. 7.500 TL değerinde Migros dijital alışveriş kodu kazanan şanslı isimler belli oldu.

FİBABANKA MOBİL BANKACILIK KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN ASİL TALİHLİLERİ:

Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu-1

ASİL TALİHLİLER:
NoAd Soyadİl
1MAHİR ŞİMŞEKLİŞANLIURFA
2SEVDA ÇETİNKOCAELİ
3EBRO DEMİRİZMİR
4ZEYNEP KORKMAZİZMİR
5RAMAZAN ÇIKIŞİSTANBUL
6NÜKET URKAN KARAMANMUĞLA
7YAREN AĞGÜLİSTANBUL
8SAADET EROLANTALYA
9ÜMİT TOPTAŞDİĞER
10SERHAT AYDINBURSA

7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN ASİL TALİHLİLERİ:

Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu-2

ASİL TALİHLİLER:

NoAd Soyadİl
11MUHAMMED GENÇELANKARA
12ABDULLAH ÇAĞLIİSTANBUL
13TUNCAY SOYSALİSTANBUL
14İLKAY ÖKSÜZESKİŞEHİR
15HALİT SAİDOĞLUİZMİR
16MEHMET KAPLANKONYA
17HABİBE İPEKÇORUM
18FATİH YILDIZŞIRNAK
19EMRE GÜLİSTANBUL
20EBRU TEKİNISPARTA

7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN ASİL TALİHLİLERİ:

Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu-3

ASİL TALİHLİLER:

SıraAd SoyadŞehir
21NURGÜL ŞENERİSTANBUL
22ERSOY AKYOLİSTANBUL
23YASİN KESKİNİSTANBUL
24BAHAR ÇALIŞKANBURSA
25YUSUF ŞENKURTİZMİR
26ŞÜKRİYE ORHUNİSTANBUL
27DİLEK İNCEKARABARTIN
28SEBAHATTİN KUCURİSTANBUL
29CANER ÇAKIRZONGULDAK
30SİNAN BULUTİSTANBUL

7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN ASİL TALİHLİLERİ:

Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu-4

ASİL TALİHLİLER:

SıraAd SoyadŞehir
31CANAN EKERANTALYA
32KEMAL KALEŞKIRKLARELİ
33ŞENAY CANKUTİSTANBUL
34EBRU ÇAKIRİSTANBUL
35ENGİN MERCANİSTANBUL
36KUBİLAY AKBAŞİSTANBUL
37NAZLIHAN KOYUNCUBURSA
38LEYLA KAYANİĞDE
39ÜMİT YILDIRIMİZMİR
40MEHMET HEPTATLICIİZMİR
41VEHBİ YAZIRLIAKSARAY
42YUSUF ÖZDEMİRANTALYA
43BURAK KARAHANİZMİR
44FARUK KAPDANUŞAK
45ABDULKADİR ALTUNKANATİSTANBUL

7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN YEDEK TALİHLİLERİ:

Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu-5


YEDEK TALİHLİLER:
SıraAd SoyadŞehir
1MEHMET YILDIRIMKAYSERİ
2ALİ ÇAKMAKİSTANBUL
3YALÇIN KOÇAKİSTANBUL
4ERSİN ERDEMİSTANBUL
5ÖZNUR ASILSOYİSTANBUL
6AHMET YİRİKMALATYA
7RAMAZAN BALKOCAELİ
8YUSUFHAN YAZICITRABZON
9DOĞA ÜLKERANKARA
10MUHAMMET ŞAHİNBURSA

7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN YEDEK TALİHLİLERİ:

Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu-6

YEDEK TALİHLİLER:

SıraAd SoyadŞehir
11NAZLI ŞENANTALYA
12BAYRAM PEKERİSTANBUL
13MELİHA DURMAZKOCAELİ
14HÜSEYİN KOÇİSTANBUL
15CEMİLE ERTUĞRUL SYEDİZMİR
16ABDULLAH ÖZCANGAZİANTEP
17FATMAGÜL BASKANGENÇİSTANBUL
18MEHMET AKAYDINMERSİN
19AYNUR KARA ÖZTÜRKİSTANBUL
20ERGİN TÜMERBURSA

7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN YEDEK TALİHLİLERİ:

Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu-7

YEDEK TALİHLİLER:
SıraAd SoyadŞehir
21MUHARREM TOKLUOĞLUİSTANBUL
22FERİDE ÜNALSAMSUN
23BURCU SOYÖZENSİVAS
24MEHMET KELEŞMUĞLA
25SEDAT DİKERANKARA
26MURAT KÜÇÜKKARACAİSTANBUL
27EMRAH YALDIZKASTAMONU
28HÜLYA KUYUCUANKARA
29YADİGAR DESTEREEDİRNE
30EMİNE ÖZTÜRKKÜTAHYA

7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN YEDEK TALİHLİLERİ:

Fibabanka mobil bankacılık kampanyası çekiliş sonuçları: 7.500 tl değerinde Migros dijital alışveriş kodu-8

YEDEK TALİHLİLER:

SıraAd SoyadŞehir
31HALİM GÜRLERİZMİR
32DERYA YİĞİTKOCAELİ
33ŞEHRİBAN UZUNÇAMİZMİR
34MÜBERRA AYDEMİRBOLU
35BURAK BUDAKSAKARYA
36MİKAİL YILMAZİSTANBUL
37İSTEK ÖZYÜREKİZMİR
38EMRE GÜNEŞİSTANBUL
39MEHMET KOCAGÖZANTALYA
40EMRE BEKDEMİRANKARA
41SUAT AYGÜNTOKAT
42HÜSEYİN YELŞIRNAK
43İHSAN DEMİRBOLU
44YUNUS KALKANİSTANBUL
45OSMAN GÖZALICIANTALYA

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.02.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-86546 sayılı izni ile Fibabanka A.Ş. adına; 01.03.2026 (Saat: 00.01) – 20.03.2026 (Saat: 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen kampanyasına 97.143 iştirakçi katılmıştır.

13.04.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 45 kişi 7.500 TL değerinde Migros Dijital Alışveriş Kodu 16.05.2026 – 30.06.2026 tarihleri arasında geçerli olup Türkiye genelindeki tüm Migros, 5M Migros, Migros Jet ve Sanal Market Mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerli Migros Dijital Alışveriş Kodu verilecektir. Kod karşılığında nakit ödeme yapılamaz, nakde çevrilemez ve iade edilemez.

Asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiş ve taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Asil talihlilerin en geç 30.04.2026, yedek talihlilerin en geç 15.05.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.


İkramiyelerin son teslim tarihi 30.06.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

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