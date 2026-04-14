|No
|Ad Soyad
|İl
|1
|MAHİR ŞİMŞEKLİ
|ŞANLIURFA
|2
|SEVDA ÇETİN
|KOCAELİ
|3
|EBRO DEMİR
|İZMİR
|4
|ZEYNEP KORKMAZ
|İZMİR
|5
|RAMAZAN ÇIKIŞ
|İSTANBUL
|6
|NÜKET URKAN KARAMAN
|MUĞLA
|7
|YAREN AĞGÜL
|İSTANBUL
|8
|SAADET EROL
|ANTALYA
|9
|ÜMİT TOPTAŞ
|DİĞER
|10
|SERHAT AYDIN
|BURSA
7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN ASİL TALİHLİLERİ:
ASİL TALİHLİLER:
|No
|Ad Soyad
|İl
|11
|MUHAMMED GENÇEL
|ANKARA
|12
|ABDULLAH ÇAĞLI
|İSTANBUL
|13
|TUNCAY SOYSAL
|İSTANBUL
|14
|İLKAY ÖKSÜZ
|ESKİŞEHİR
|15
|HALİT SAİDOĞLU
|İZMİR
|16
|MEHMET KAPLAN
|KONYA
|17
|HABİBE İPEK
|ÇORUM
|18
|FATİH YILDIZ
|ŞIRNAK
|19
|EMRE GÜL
|İSTANBUL
|20
|EBRU TEKİN
|ISPARTA
7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN ASİL TALİHLİLERİ:
ASİL TALİHLİLER:
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|21
|NURGÜL ŞENER
|İSTANBUL
|22
|ERSOY AKYOL
|İSTANBUL
|23
|YASİN KESKİN
|İSTANBUL
|24
|BAHAR ÇALIŞKAN
|BURSA
|25
|YUSUF ŞENKURT
|İZMİR
|26
|ŞÜKRİYE ORHUN
|İSTANBUL
|27
|DİLEK İNCEKARA
|BARTIN
|28
|SEBAHATTİN KUCUR
|İSTANBUL
|29
|CANER ÇAKIR
|ZONGULDAK
|30
|SİNAN BULUT
|İSTANBUL
7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN ASİL TALİHLİLERİ:
ASİL TALİHLİLER:
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|31
|CANAN EKER
|ANTALYA
|32
|KEMAL KALEŞ
|KIRKLARELİ
|33
|ŞENAY CANKUT
|İSTANBUL
|34
|EBRU ÇAKIR
|İSTANBUL
|35
|ENGİN MERCAN
|İSTANBUL
|36
|KUBİLAY AKBAŞ
|İSTANBUL
|37
|NAZLIHAN KOYUNCU
|BURSA
|38
|LEYLA KAYA
|NİĞDE
|39
|ÜMİT YILDIRIM
|İZMİR
|40
|MEHMET HEPTATLICI
|İZMİR
|41
|VEHBİ YAZIRLI
|AKSARAY
|42
|YUSUF ÖZDEMİR
|ANTALYA
|43
|BURAK KARAHAN
|İZMİR
|44
|FARUK KAPDAN
|UŞAK
|45
|ABDULKADİR ALTUNKANAT
|İSTANBUL
7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN YEDEK TALİHLİLERİ:
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|MEHMET YILDIRIM
|KAYSERİ
|2
|ALİ ÇAKMAK
|İSTANBUL
|3
|YALÇIN KOÇAK
|İSTANBUL
|4
|ERSİN ERDEM
|İSTANBUL
|5
|ÖZNUR ASILSOY
|İSTANBUL
|6
|AHMET YİRİK
|MALATYA
|7
|RAMAZAN BAL
|KOCAELİ
|8
|YUSUFHAN YAZICI
|TRABZON
|9
|DOĞA ÜLKER
|ANKARA
|10
|MUHAMMET ŞAHİN
|BURSA
7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN YEDEK TALİHLİLERİ:
YEDEK TALİHLİLER:
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|11
|NAZLI ŞEN
|ANTALYA
|12
|BAYRAM PEKER
|İSTANBUL
|13
|MELİHA DURMAZ
|KOCAELİ
|14
|HÜSEYİN KOÇ
|İSTANBUL
|15
|CEMİLE ERTUĞRUL SYED
|İZMİR
|16
|ABDULLAH ÖZCAN
|GAZİANTEP
|17
|FATMAGÜL BASKANGENÇ
|İSTANBUL
|18
|MEHMET AKAYDIN
|MERSİN
|19
|AYNUR KARA ÖZTÜRK
|İSTANBUL
|20
|ERGİN TÜMER
|BURSA
7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN YEDEK TALİHLİLERİ:
YEDEK TALİHLİLER:
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|21
|MUHARREM TOKLUOĞLU
|İSTANBUL
|22
|FERİDE ÜNAL
|SAMSUN
|23
|BURCU SOYÖZEN
|SİVAS
|24
|MEHMET KELEŞ
|MUĞLA
|25
|SEDAT DİKER
|ANKARA
|26
|MURAT KÜÇÜKKARACA
|İSTANBUL
|27
|EMRAH YALDIZ
|KASTAMONU
|28
|HÜLYA KUYUCU
|ANKARA
|29
|YADİGAR DESTERE
|EDİRNE
|30
|EMİNE ÖZTÜRK
|KÜTAHYA
7.500 TL DEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN YEDEK TALİHLİLERİ:
YEDEK TALİHLİLER:
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|31
|HALİM GÜRLER
|İZMİR
|32
|DERYA YİĞİT
|KOCAELİ
|33
|ŞEHRİBAN UZUNÇAM
|İZMİR
|34
|MÜBERRA AYDEMİR
|BOLU
|35
|BURAK BUDAK
|SAKARYA
|36
|MİKAİL YILMAZ
|İSTANBUL
|37
|İSTEK ÖZYÜREK
|İZMİR
|38
|EMRE GÜNEŞ
|İSTANBUL
|39
|MEHMET KOCAGÖZ
|ANTALYA
|40
|EMRE BEKDEMİR
|ANKARA
|41
|SUAT AYGÜN
|TOKAT
|42
|HÜSEYİN YEL
|ŞIRNAK
|43
|İHSAN DEMİR
|BOLU
|44
|YUNUS KALKAN
|İSTANBUL
|45
|OSMAN GÖZALICI
|ANTALYA
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.02.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-86546 sayılı izni ile Fibabanka A.Ş. adına; 01.03.2026 (Saat: 00.01) – 20.03.2026 (Saat: 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen kampanyasına 97.143 iştirakçi katılmıştır.
13.04.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 45 kişi 7.500 TL değerinde Migros Dijital Alışveriş Kodu 16.05.2026 – 30.06.2026 tarihleri arasında geçerli olup Türkiye genelindeki tüm Migros, 5M Migros, Migros Jet ve Sanal Market Mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerli Migros Dijital Alışveriş Kodu verilecektir. Kod karşılığında nakit ödeme yapılamaz, nakde çevrilemez ve iade edilemez.
Asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiş ve taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Asil talihlilerin en geç 30.04.2026, yedek talihlilerin en geç 15.05.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
İkramiyelerin son teslim tarihi 30.06.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
Şevval ayı ne zaman bitiyor?
6 yıllık araştırma: Yapay zekayla bulunan bu tür sadece Bingöl'de yaşıyor