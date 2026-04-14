Bingöl'de yürütülen bilimsel çalışmada, çekirge türlerinin önemli bir bölümünün tarımsal üretim için risk oluşturabileceği ortaya kondu. Yapay zeka destekli teşhis yöntemlerinin de kullanıldığı araştırmada, özellikle yüksek rakımlı bölgelerin kritik yaşam alanları olduğu belirlenirken, elde edilen verilerin hem üreticilere yol göstereceği hem de gelecekteki bilimsel çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturacağı vurgulandı.

BİNGÖL'DE YAPILAN ARAŞTIRMADA 71 ÇEKİRGE TÜRÜ BELİRLENDİ

Bingöl'de yürütülen kapsamlı bir bilimsel araştırma, bölgenin çekirge çeşitliliği açısından oldukça zengin olduğunu ortaya koydu. Uzman bir araştırmacının uzun yıllara yayılan saha çalışmaları sonucunda kent genelinde toplam 71 farklı çekirge türü tespit edildi.

YILLARA YAYILAN DETAYLI ARAŞTIRMA

Araştırma süreci 2018 yılında başlatıldı. Amaç, Bingöl ve ilçelerinde yayılım gösteren çekirge türlerinin coğrafi dağılımını ve biyoçeşitliliğini incelemekti.

Uzman isim, bu süreçte yaklaşık 6 bin kilometre yol kat ederek özellikle kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirdi. Özellikle 2 bin metre ve üzerindeki alanlarda, daha önce kaydedilmemiş özgün türlere ulaşıldı.

71 TÜRDEN 30'U SADECE BİNGÖL'E ÖZGÜ

Yapılan incelemeler sonucunda belirlenen 71 türden 30'unun yalnızca Bingöl'e özgü olduğu kayıt altına alındı. Bu durum, bölgenin ekolojik açıdan ne kadar önemli bir çeşitliliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Toplanan örnekler, Ziraat Fakültesi Entomoloji Laboratuvarı'nda muhafaza ediliyor. Çekirgeler, farklı renk ve boyutlarıyla dikkat çekici bir koleksiyon oluşturuyor.

TARIM İÇİN POTANSİYEL RİSK

Uzman isim, tespit edilen türlerin önemli bir kısmının tarımsal üretim açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Çekirgelerin bitkisel üretimde ciddi kayıplara neden olabileceğini belirten araştırmacı, üreticilere yönelik bilgilendirme ve mücadele yöntemleri geliştirdiklerini ifade etti.

YAPAY ZEKA İLE TÜR TESPİTİ

Araştırmada yalnızca klasik morfolojik yöntemler kullanılmadı. Aynı zamanda yapay zeka destekli teşhis sistemleri devreye sokularak tür belirleme süreci daha ileri bir seviyeye taşındı.

Bu çalışmalar, devam eden TÜBİTAK projeleriyle desteklenerek dijital ortamda da kayıt altına alınıyor.

ÖNE ÇIKAN BÖLGELER

Saha çalışmalarında özellikle yüksek rakımlı alanlar dikkat çekti. Uzman isim, şu bölgelerin önemli birer çekirge yaşam alanı olduğunu belirtti:

Genç ilçesindeki Akçakara Dağı

Akça Dağ (Çotla bölgesi)

Bu alanlar, özgün türlerin yoğun olarak bulunduğu kritik lokaliteler arasında yer alıyor.

GELECEK NESİLLERE BİLİMSEL MİRAS

Elde edilen verilerin yalnızca bugünü değil, geleceği de ilgilendirdiğini vurgulayan uzman isim, bu çalışmanın ileride yapılacak araştırmalar için önemli bir kaynak olacağını belirtti.

Çekirgelerin, özellikle bitki zararlıları arasında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden araştırmacı, bu tür çalışmaların tarımsal kayıpların önlenmesinde kritik rol oynadığını dile getirdi.

(AA)