Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan ve manevi anlamda ayrı bir iklim sunan Şevval ayı, 2026 yılı itibarıyla son günlerine ulaştı. Ramazan'ın kazandırdığı ibadet alışkanlığını sürdürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunan bu mübarek dönem, artık yerini yeni bir hicri aya bırakmaya hazırlanıyor.
ŞEVVAL AYINDA SON GÜNLER
İslam dünyasında Ramazan'ın ardından gelen Şevval ayı, nafile ibadetlerle değerlendirilen özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2026 yılında 20 Mart'ta başlayan bu mübarek ay, 18 Nisan Cumartesi akşamı itibarıyla sona erecek. Böylece hicri takvimin bir sonraki ayı olan Zilkade başlayacak.
Bu süreçte özellikle Şevval ayına özgü ibadetlerini tamamlamak isteyenler için zamanın daraldığına dikkat çekiliyor.
6 GÜN ORUCU İÇİN KRİTİK TARİH
Hz. Muhammed'in, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ardından Şevval ayından altı gün oruç eklerse, sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur" müjdesi, bu ayın en çok öne çıkan ibadetlerinden birini oluşturuyor.
Şevval ayında tutulabilen 6 günlük nafile oruç için son gün de yine ayın bitiş tarihi olan 18 Nisan olarak öne çıkıyor. Bu ibadet, peş peşe tutulabileceği gibi ay içerisine yayılarak da yerine getirilebiliyor.
KAZA VE NAFİLE ORUÇ AYRIMI
Şevval ayında en çok merak edilen konulardan biri de kaza oruçları ile nafile oruçların birlikte tutulup tutulamayacağı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve fıkhi kaynaklara göre bu konuda temel kural açık:
📍Aynı oruçta hem kaza hem de nafile niyeti yapılamaz.
📍Kaza borcu olan kişiler, tuttukları oruçla sadece borçlarını ödemiş sayılır.
📍Şevval orucunun sevabından faydalanmak için ayrıca nafile niyet edilmesi gerekir.
📍Bu nedenle ibadet planlaması yapılırken niyetin net olması büyük önem taşıyor.
ZİLKADE AYI BAŞLIYOR
Şevval ayının sona ermesiyle birlikte 18 Nisan akşamı Zilkade ayı başlayacak. Haram aylar arasında yer alan bu dönem, Kurban Bayramı'na ve hac mevsimine hazırlık sürecinin de başlangıcı olarak kabul ediliyor.
İslam dünyası için manevi açıdan önemli bir geçiş dönemi olan bu süreçte, ibadetlerin devamlılığı ve bilinçli şekilde sürdürülmesi tavsiye ediliyor.