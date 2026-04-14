Zilkade için geri sayım: 2026 Şevval ayı ne zaman, hangi gün bitecek?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2026 Şevval ayı 18 Nisan Cumartesi akşamı sona eriyor. Ramazan’ın ardından tutulan 6 gün orucu için son fırsat olan bu tarihte aynı zamanda Zilkade ayı da başlayacak. Peki Şevval orucu kaza yerine geçer mi? İşte 18 Nisan’a kadar tamamlanması gereken ibadetlerin detayları ve Diyanet’in niyet açıklaması.

  • Şevval ayı 18 Nisan Cumartesi akşamı sona erecek ve ardından Zilkade ayı başlayacak.
  • Şevval ayında tutulması tavsiye edilen 6 günlük nafile oruç için son gün 18 Nisan olarak belirlendi.
  • Hz. Muhammed'in hadisine göre Ramazan sonrası Şevval'den 6 gün oruç tutan kişi bütün yıl oruç tutmuş gibi sevap kazanır.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre aynı oruçta hem kaza hem nafile niyeti yapılamaz ve kaza borcu olanlar ayrıca nafile niyet etmelidir.
  • Zilkade ayı haram aylar arasında yer alır ve Kurban Bayramı ile hac mevsimine hazırlık sürecinin başlangıcı kabul edilir.

Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan ve manevi anlamda ayrı bir iklim sunan Şevval ayı, 2026 yılı itibarıyla son günlerine ulaştı. Ramazan'ın kazandırdığı ibadet alışkanlığını sürdürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunan bu mübarek dönem, artık yerini yeni bir hicri aya bırakmaya hazırlanıyor.

Şevval ayının son günlerine girilirken ibadetler hız kazandı.

ŞEVVAL AYINDA SON GÜNLER

İslam dünyasında Ramazan'ın ardından gelen Şevval ayı, nafile ibadetlerle değerlendirilen özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2026 yılında 20 Mart'ta başlayan bu mübarek ay, 18 Nisan Cumartesi akşamı itibarıyla sona erecek. Böylece hicri takvimin bir sonraki ayı olan Zilkade başlayacak.

Bu süreçte özellikle Şevval ayına özgü ibadetlerini tamamlamak isteyenler için zamanın daraldığına dikkat çekiliyor.

2026 yılında Şevval ayı 18 Nisan akşamı sona erecek.

6 GÜN ORUCU İÇİN KRİTİK TARİH

Hz. Muhammed'in, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ardından Şevval ayından altı gün oruç eklerse, sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur" müjdesi, bu ayın en çok öne çıkan ibadetlerinden birini oluşturuyor.

Şevval ayında tutulabilen 6 günlük nafile oruç için son gün de yine ayın bitiş tarihi olan 18 Nisan olarak öne çıkıyor. Bu ibadet, peş peşe tutulabileceği gibi ay içerisine yayılarak da yerine getirilebiliyor.

Şevval ayı Zilkade öncesi önemli bir geçiş dönemi sunuyor.

KAZA VE NAFİLE ORUÇ AYRIMI
Şevval ayında en çok merak edilen konulardan biri de kaza oruçları ile nafile oruçların birlikte tutulup tutulamayacağı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve fıkhi kaynaklara göre bu konuda temel kural açık:

📍Aynı oruçta hem kaza hem de nafile niyeti yapılamaz.

📍Kaza borcu olan kişiler, tuttukları oruçla sadece borçlarını ödemiş sayılır.

📍Şevval orucunun sevabından faydalanmak için ayrıca nafile niyet edilmesi gerekir.

📍Bu nedenle ibadet planlaması yapılırken niyetin net olması büyük önem taşıyor.

Haram aylar öncesi manevi hazırlık süreci başladı.

ZİLKADE AYI BAŞLIYOR

Şevval ayının sona ermesiyle birlikte 18 Nisan akşamı Zilkade ayı başlayacak. Haram aylar arasında yer alan bu dönem, Kurban Bayramı'na ve hac mevsimine hazırlık sürecinin de başlangıcı olarak kabul ediliyor.

İslam dünyası için manevi açıdan önemli bir geçiş dönemi olan bu süreçte, ibadetlerin devamlılığı ve bilinçli şekilde sürdürülmesi tavsiye ediliyor.

