Şevval ayı Zilkade öncesi önemli bir geçiş dönemi sunuyor.



KAZA VE NAFİLE ORUÇ AYRIMI

Şevval ayında en çok merak edilen konulardan biri de kaza oruçları ile nafile oruçların birlikte tutulup tutulamayacağı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve fıkhi kaynaklara göre bu konuda temel kural açık:

📍Aynı oruçta hem kaza hem de nafile niyeti yapılamaz.

📍Kaza borcu olan kişiler, tuttukları oruçla sadece borçlarını ödemiş sayılır.

📍Şevval orucunun sevabından faydalanmak için ayrıca nafile niyet edilmesi gerekir.



📍Bu nedenle ibadet planlaması yapılırken niyetin net olması büyük önem taşıyor.