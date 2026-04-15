İspanyol arkeologlar Cebelitarık Boğazı'nın kuzey ucunda yer alan Algeciras Körfezi'nde yürüttükleri kapsamlı araştırmalar sonucunda farklı dönemlere ait çok sayıda gemi enkazını ortaya çıkardı. MÖ 5. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bu kalıntılar bölgenin tarih boyunca ne denli yoğun bir deniz trafiğine sahne olduğunu gözler önüne seriyor.
TARİHİN KAVŞAK NOKTASI: HERKÜL SÜTUNLARI
The Guardian'da yer alan habere göre Cebelitarık çevresi antik çağlardan bu yana Avrupa ile Afrika arasında bir geçit işlevi gördü. Bu dar su yolu; ticaret gemileri, savaş filoları ve keşif seferleri için vazgeçilmezdi. Ancak aynı zamanda tehlikeli akıntılar, savaşlar ve kazalar nedeniyle sayısız gemiye mezar oldu. Üç yıl süren araştırma projesi kapsamında deniz tabanında toplam 151 arkeolojik alan tespit edildi. Bunların 134'ü doğrudan gemi enkazı niteliği taşıyor. Şu ana kadar 30'dan fazlası detaylı şekilde incelendi.
ANTİK DÜNYADAN MODERN ÇAĞA UZANAN İZLER
Buluntular arasında dikkat çekenler şunlar:
Bu çeşitlilik körfezin yalnızca bir ticaret rotası değil aynı zamanda askeri çatışmaların ve keşiflerin merkezi olduğunu gösteriyor.
KİTAP ŞEKLİNDE AHŞAP KUTU DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmanın en ilginç keşiflerinden biri 18. yüzyıla ait küçük bir İspanyol savaş gemisi enkazı oldu. Bu tür tekneler düşmana sürpriz saldırılar düzenlemek için balıkçı teknesi gibi kamufle edilirdi. Hızlı ve çevik yapıları sayesinde özellikle İngiliz gemilerine karşı kullanılıyordu.
Kazılar sırasında bulunan ilginç bir nesne ise kitap şeklinde tasarlanmış ahşap bir kutuydu. İlk bakışta gizli belgeler için kullanıldığı düşünülse de içinden yalnızca kişisel bakım için kullanılan taraklar çıktı. Bu detay denizcilerin günlük yaşamına dair samimi bir pencere sunuyor.
TEHLİKE ALTINDAKİ KÜLTÜREL MİRAS
Araştırmacılar bu eşsiz sualtı mirasının çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguluyor:
Keşif geçmişin hikayesini anlatıyor
Algeciras Körfezi binlerce yıllık denizcilik geçmişini tek bir bölgede gözlemleme imkânı sunuyor. Bu batıklar yalnızca gemilerin değil onları kullanan insanların ticaret ağlarının ve kültürlerin de hikâyesini anlatıyor. Denizin altında saklı bu kalıntılar geçmişle bugün arasında sessiz ama güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor.