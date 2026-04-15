İspanyol arkeologlar Cebelitarık Boğazı'nın kuzey ucunda yer alan Algeciras Körfezi'nde yürüttükleri kapsamlı araştırmalar sonucunda farklı dönemlere ait çok sayıda gemi enkazını ortaya çıkardı. MÖ 5. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bu kalıntılar bölgenin tarih boyunca ne denli yoğun bir deniz trafiğine sahne olduğunu gözler önüne seriyor.

Arkeologlar Herakles Projesi kapsamında kayıtlara geçirilen 17. yüzyıla ait İspanyol gemisi Puente Mayorga II'nin enkazını inceliyor. Fotoğraf: Alejandro Manas

TARİHİN KAVŞAK NOKTASI: HERKÜL SÜTUNLARI

The Guardian'da yer alan habere göre Cebelitarık çevresi antik çağlardan bu yana Avrupa ile Afrika arasında bir geçit işlevi gördü. Bu dar su yolu; ticaret gemileri, savaş filoları ve keşif seferleri için vazgeçilmezdi. Ancak aynı zamanda tehlikeli akıntılar, savaşlar ve kazalar nedeniyle sayısız gemiye mezar oldu. Üç yıl süren araştırma projesi kapsamında deniz tabanında toplam 151 arkeolojik alan tespit edildi. Bunların 134'ü doğrudan gemi enkazı niteliği taşıyor. Şu ana kadar 30'dan fazlası detaylı şekilde incelendi.