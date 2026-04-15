Yılda yalnızca yaklaşık iki ay boyunca toplanabilen çiriş otu, hem sınırlı bulunması hem de sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle yoğun talep görüyor. Geçtiğimiz yıl 75 liradan satılan otun kilosu bu yıl 100 liraya kadar yükseldi.

Elazığ ve Tunceli'nin yüksek rakımlı dağlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte yeniden toplanmaya başlandı. Bölge halkı tarafından doğadan özenle toplanan bu bitki, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcıların tezgahlarında yerini aldı.

"DOĞAL ANTİBİYOTİK" OLARAK BİLİNİYOR

Satıcılar, çiriş otunun özellikle şeker, tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtiyor. Aynı zamanda halk arasında "doğal antibiyotik" olarak da anılan bitki, mutfakta farklı yemeklerde kullanılmasıyla da dikkat çekiyor.

TOPLAYAN DA SATAN DA KAZANIYOR

Çiriş otunun toplanması, bölgedeki birçok kişi için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Dağlarda ot toplayan köylüler, ürünlerini şehre gönderirken; pazarcılar da bu ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Özellikle iş imkanı sınırlı olan kişiler için bu sezon ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.

VATANDAŞ DOĞAL ÜRÜNLERİ BEKLİYOR

Satıcılar, tüketicilerin doğal ve katkısız ürünlere olan ilgisinin her geçen gün arttığını vurguluyor. Bu nedenle çiriş otu gibi mevsimlik bitkiler, tezgahlara gelir gelmez yoğun ilgi görüyor.

Çiriş otu (yabani pırasa olarak da bilinir), geleneksel olarak şifa amaçlı tüketilen bitkilerden biridir. İşte öne çıkan faydaları:

🌿 Bağışıklığı destekler

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudun direncini artırmaya yardımcı olur.

🛡️ Antibakteriyel etkisi vardır

Halk arasında "doğal antibiyotik" olarak anılmasının nedeni, mikroplara karşı destekleyici etkisinin olduğuna inanılmasıdır.

🍃 Sindirim sistemine iyi gelir

Bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlar, hazmı kolaylaştırır.

🍯 Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir

Düzenli tüketimde şeker seviyesinin dengelenmesine katkı sağlayabileceği düşünülür.

❤️ Kolesterol ve tansiyona destek olabilir

Kalp ve damar sağlığını destekleyici etkileri olduğu ifade edilir.

💧 İdrar söktürücü özelliği vardır

Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olabilir.

✨ Antioksidan içerir

Serbest radikallerle savaşarak hücrelerin korunmasına katkı sağlar.

⚠️ Önemli bir not: Bu faydalar daha çok geleneksel bilgiye dayanır. Herhangi bir hastalık için tedavi amacıyla kullanmadan önce bir doktora danışılması gerekir.

(İHA, Yapay zeka)