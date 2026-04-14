Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde nadir görülen bir doğa olayı kaydedildi. Koruma altındaki kara akbabalar, alışılmışın dışında şekilde toplu halde beslenirken görüntülendi. İşte o anlar kameraya böyle yansıdı…

DEV KANATLAR KIZILCAHAMAM'DA GÖRÜLDÜ

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi, yaban hayatı açısından dikkat çeken anlara sahne oldu. Doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, koruma altında bulunan kara akbabaları Çeltikçi bölgesinde kalabalık bir sürü halinde görüntüledi.

NADİR TÜRÜN ÖNEMLİ YAŞAM ALANI

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılcahamam, dünyanın en nadir kuş türleri arasında yer alan kara akbabaların önemli yaşam alanlarından biri olarak biliniyor. Bölgede gözlem yapan Demirbaş, doğada ender rastlanan bir manzarayla karşılaştı.

Gezi sırasında yol kenarında beslenen büyük bir grubu fark eden fotoğrafçı, hızlıca fotoğraf makinesine sarıldı. Normalde insanlardan uzak durmayı tercih eden kara akbabaların yaklaşık 30 ila 40 bireylik bir sürü halinde bir arada bulunması, oldukça dikkat çekici bir durum olarak değerlendirildi.

"BÖYLESİ BİR ANI YAKALAMAK ÇOK ÖZEL"

Yaşadığı heyecanı dile getiren Demirbaş, o anları şöyle anlattı:

"Çeltikçi civarında ilerlerken bu büyük topluluğu fark ettim. Sayıları neredeyse 40'a ulaşıyordu. Bu kadar kalabalık bir grubu bir arada görmek gerçekten çok nadir. Hem doğaya ilgi duyan biri hem de fotoğrafçı olarak bu anları kaydetmek benim için unutulmazdı."

EKOSİSTEMİN GÜCÜNÜ GÖSTEREN GÖRÜNTÜ

Kanat açıklıkları 3 metreye kadar ulaşabilen kara akbabaların bu denli yoğun bir şekilde görüntülenmesi, bölgedeki doğal dengenin korunduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu tür görüntüler, Kızılcahamam'ın yaban hayatı açısından ne kadar değerli bir alan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.