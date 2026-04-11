Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde 25 Mayıs 2024'te yaşandığı belirtilen olayda hastalar baş dönmesi, mide bulantısı ve bilinç bulanıklığı şikâyetleriyle hastaneye geri döndü. 33 hasta farklı illerdeki hastanelere sevk edildi. Hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz (87) ile Somalili Amina Abas Jama (67) hayatını kaybetti.



Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde yaşanan ve antifrizli suyun sisteme karıştığının belirlendiği olayda, 1 kişinin ölümü ve 12 kişinin yaralanmasına ilişkin kamu davası açıldı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)



Diyaliz hastası Osman Ali Gönüllü pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.



İLLİYET BAĞI BULUNMADI



Yürütülen adli soruşturma kapsamında M.C. ve İ.S. serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde, diyaliz sisteminde teknik bir arıza sonucu soğutma sistemine ait antifrizli suyun içme suyuna karıştığı ve bunun sağlık sorunlarına yol açmış olabileceği değerlendirildi. Adli süreç kapsamında bazı şüpheliler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlamasıyla işlem yapıldı.



Saniye Aksöz’ün kanında toksit madde bulunmadı.



Ancak Adli Tıp Kurumu raporlarında bazı ölümler ile olay arasında doğrudan illiyet bağı bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında bazı kişiler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, olayda yaşamını yitiren Mustafa Demir ile bazı yaralılar için şüpheliler hakkında kamu davası açıldı. Yargılama sürecinin devam ettiği bildirildi.