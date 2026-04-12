Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik ekip, bölgeyi 23 gün boyunca karış karış taradı. Ancak herhangi bir iz bulunamayınca arama çalışmaları geçtiğimiz ayın başında durdurulmuştu.

Diyarbakır 'ın Kulp ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, bir akraba ziyareti için evden ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti.

BAŞI OLMAYAN CESET BULUNDU

Kayıp yaşlı adamın evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta hareketsiz yatan birini gören çevre sakinleri, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, başı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yanındaki eşyalar ve üzerindeki kıyafetlerin kayıp Salih Ertaş ile büyük oranda uyuştuğu saptandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Korkunç olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Başsız cesedin yabani hayvan saldırısı sonucu mu bu hale geldiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği yapılacak detaylı otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.