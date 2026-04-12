Diyarbakır'da 23 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber! Başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 8 Şubat’tan bu yana kayıp olarak aranan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş’ın, evinden 7 kilometre uzaklıkta başı olmayan bir erkek cesedi bulundu. Kıyafet ve eşyalar üzerinden yapılan ilk tespitlerde cesedin Ertaş’a ait olduğu değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Diyarbakır'da 23 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber! Başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu
  • Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli Salih Ertaş'ın başsız cesedi evinden 7 kilometre uzakta bulundu.
  • Salih Ertaş akraba ziyareti için evden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri 23 gün süren aramada herhangi bir iz bulamamıştı.
  • Cesedin yanındaki eşyalar ve üzerindeki kıyafetler kayıp kişiyle büyük oranda uyuştuğu için Salih Ertaş'a ait olduğu değerlendirildi.
  • Başın yabani hayvan saldırısı sonucu mu kaybolduğu yoksa cinayet mi işlendiği yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
  • Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, bir akraba ziyareti için evden ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik ekip, bölgeyi 23 gün boyunca karış karış taradı. Ancak herhangi bir iz bulunamayınca arama çalışmaları geçtiğimiz ayın başında durdurulmuştu.

Diyarbakır'da başsız ceset bulundu. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

BAŞI OLMAYAN CESET BULUNDU

Kayıp yaşlı adamın evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta hareketsiz yatan birini gören çevre sakinleri, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, başı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yanındaki eşyalar ve üzerindeki kıyafetlerin kayıp Salih Ertaş ile büyük oranda uyuştuğu saptandı.

Diyarbakır'da 23 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber! Başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu-2

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Korkunç olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Başsız cesedin yabani hayvan saldırısı sonucu mu bu hale geldiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği yapılacak detaylı otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yeşilçam'ın sırları onunla gitti I Ebru Akçatepe: Babam tam bir sır küpüydü
Yeşilçam'ın sırları babamla birlikte gitti

