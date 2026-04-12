2 gündür haber alınamıyordu: Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım'dan acı haber

2 gündür kendisinden haber alınamayan öğretmen Ayşegül Yıldırım, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Koçak Ortaokulu'nda 7 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım'dan hafta sonu haber alamayan meslektaşları ve yakınları, bugün mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım'ın cesediyle karşılaştı. Ayşegül Yıldırım'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yeşilçam'ın sırları onunla gitti I Ebru Akçatepe: Babam tam bir sır küpüydü
SONRAKİ HABER

Yeşilçam'ın sırları babamla birlikte gitti

 Kızını hayattan koparıp eski eşini ağır yaralamıştı! Cani baba polisten kaçamadı!
ÖNCEKİ HABER

Zeytinburnu’ndaki vahşetin faili gözaltında

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler