Batman'ın Gercüş ilçesindeki Koçak Ortaokulu'nda 7 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım'dan hafta sonu haber alamayan meslektaşları ve yakınları, bugün mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım'ın cesediyle karşılaştı. Ayşegül Yıldırım'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.