Sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık: 4 ilde eş zamanlı baskın

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen siber operasyonda, internet üzerinden verdikleri sahte bungalov kiralama ilanlarıyla çok sayıda vatandaşı dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan şahıslardan 3'ü, sevk edildikleri adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte bungalov kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 8 şüpheli Muğla, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
  • Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonu gerçekleştirdi.
  • Şüpheliler internet ve sosyal medya üzerinden sahte reklamlar vererek banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak vatandaşları dolandırdı.
  • Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde emniyet birimleri, tatil planı yapan vatandaşları hedef alan dijital dolandırıcılık şebekesine karşı düğmeye bastı. İnternet ve sosyal medya üzerinden "bungalov kiralama" adı altında sahte reklamlar vererek banka ve kredi kurumlarını aracı kılan şüpheliler, siber ekiplerin radarına takıldı.

Dört farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, mağduriyet yaratan isimler tek tek tespit edilerek adalete teslim edildi.

Fiziki takip sonucu gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'na aittir.)

SAHTE İLANLARLA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, "sahte bungalov kiralama" ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda, bilişim sistemlerini kullanarak "sahte bungalov kiralama" ilanları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Muğla, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 8 zanlı gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA KARARI

Şüphelilerin, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak oluşturdukları sahte ilanlarla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Başkan Erdoğan "Muhteşem Cep Saatleri" sergisini ziyaret etti
Başkan Erdoğan "Muhteşem Cep Saatleri" sergisini ziyaret etti

