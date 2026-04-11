Şüpheliler internet ve sosyal medya üzerinden sahte reklamlar vererek banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak vatandaşları dolandırdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte bungalov kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 8 şüpheli Muğla, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Fiziki takip sonucu gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

SAHTE İLANLARLA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, "sahte bungalov kiralama" ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda, bilişim sistemlerini kullanarak "sahte bungalov kiralama" ilanları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Muğla, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 8 zanlı gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA KARARI

Şüphelilerin, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak oluşturdukları sahte ilanlarla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.