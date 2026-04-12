Kocaeli'de 20 Mart'ta Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için bir eğlence mekanına gitti. Bir grubun saldırısına uğrayan anne ve oğlu, darp edildi. Yaralı kadın yaklaşık 15 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli Kürşat G. tutuklandı.

Emrah G. ile Sema K., serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

Talha Kaan İzal

"SAÇIMI ÇEKTİ"

Tutuklanan şüpheli Kürşat G savunmasında, "Meryem Yıldırım'ın darp edilmediğini öne sürerek, "Meryem, kavga sırasında merdivenlerden düştü. Yaralanması bu nedenle oldu" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Olay sonrası serbest kalan Sema K. ise olayda kendisinin mağdur olduğunu iddia ederek, "Meryem saçımı çekince dengemi kaybettim, birlikte yere düştük. Kendimi korudum" ifadelerini kullandı.





"İKİ DOSYA BİRLEŞTİ"



Emrah G., "Kadınlara kimin vurduğunu görmedim" dedi. Meryem Yıldırım'ın avukatı, "Şüpheliler, olaydan önce 18 yaşındaki başka bir kadına daha saldırıda bulundu. Bundan dolayı iki dosya birleştirildi" ifadelerini kullandı.