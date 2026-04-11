SEYAHATİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Cornell Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Profesör Thomas Gilovich, "seyahat kaşıntısının" arkasında birçok nedenin olabileceğine dikkati çekerek, bireylerin dünya hakkında daha fazla şey öğrenmek ve farklı kişilerle etkileşim kurmak için seyahat ettiklerini dile getirdi.

Gilovich, yurt dışına çıkmanın zihni ve bakış açısını genişletmeyi ve daha önce karşı karşıya kalınmayan durumlara tanık olunmasını sağladığını belirterek, "Bir yer ziyaret ettiğimizde orası bizimle kalıyor, bizi eğitmeye ve zenginleştirmeye devam ediyor." dedi.

Kişilerin ziyaret ettikleri ve yeni insanlar tanıdıkları yerlerle daha fazla bağ kurduklarına dikkati çeken Gilovich, seyahatin yalnızca zihinleri değil benlik algısını da genişlettiğini, bireyleri dönüştürdüğünü ve zenginleştirdiğini anlattı.