Şehir eşkıyaları eğlenceyi kabusa çevirdi: Anne ve oğluna meydan dayağı

Şehir eşkıyaları, anne Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal'ı gittikleri eğlence mekânında darp etti. Taburcu olan kadın, önce para ardından ölüm tehdidi aldığını söyledi...

Kocaeli'de 20 Mart'ta Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için bir eğlence mekanına gitti. Bir grubun saldırısına uğrayan anne ve oğlu, darp edildi. Şüpheli Kürşat G. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Feci şekilde darp edilen anne ve oğlu taburcu edildi.

Tutuklu sanığın ailesi, cezaevinden görüşme esnasında çektiği fotoğrafta, “Üstümüze oynayan altımızda kalacak” paylaşımı yaptı.

Meryem Yıldırım, şüphelinin yakınlarının kendisine ve ailesine önce para teklif ettiklerini kabul etmeyince de ölümle tehdit ettiklerini söyledi. Yıldırım, "Küfür uyarısıyla saldırdılar. Geçirdiğim ameliyatla saçlarım kazındı. Asla eskisi gibi olamayacağım. Saldırganlar, 18 yaşında başka bir kadına da saldırıda bulundular. En ağır cezayı alsınlar" dedi.

