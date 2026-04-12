Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesinde bir çay bahçesinde yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran 22 yaşındaki garson Samet Can Yıldız'ı göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan Ö. (55), polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da "yüksek ses" uyarısı dehşete dönüştü: Kendisini uyaran garsonu bıçakladı
  • Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde bir çay bahçesinde müşteri Ramazan Ö., yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran garson Samet Can Yıldız'a bıçakla saldırdı.
  • 22 yaşındaki garson Samet Can Yıldız göğsünden iki kez ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
  • Yaralanan Yıldız Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Sarıyahşi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Ramazan Ö.'yü suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray, akşam saatlerinde bir çay bahçesinde yaşanan bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Sarıyahşi ilçesinde meydana gelen olayda, müşteri olarak bulunan 55 yaşındaki Ramazan Ö., iddiaya göre çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle işletme çalışanı Samet Can Yıldız tarafından uyarıldı.

Bu basit uyarının ardından başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Öfkesine hakim olamayan saldırgan, yanında taşıdığı bıçakla genç garsona saldırdı.

Samet Can Yıldız.

GENÇ GARSON AMELİYATA ALINDI

Saldırıda göğsünden iki kez ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Samet Can Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hemen ameliyata alınan 22 yaşındaki gencin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRGAN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından hızla harekete geçen Sarıyahşi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Ö.'yü olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

