Aksaray, akşam saatlerinde bir çay bahçesinde yaşanan bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Sarıyahşi ilçesinde meydana gelen olayda, müşteri olarak bulunan 55 yaşındaki Ramazan Ö., iddiaya göre çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle işletme çalışanı Samet Can Yıldız tarafından uyarıldı.

GENÇ GARSON AMELİYATA ALINDI

Saldırıda göğsünden iki kez ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Samet Can Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hemen ameliyata alınan 22 yaşındaki gencin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRGAN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından hızla harekete geçen Sarıyahşi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Ö.'yü olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.