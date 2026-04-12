Aksaray, akşam saatlerinde bir çay bahçesinde yaşanan bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Sarıyahşi ilçesinde meydana gelen olayda, müşteri olarak bulunan 55 yaşındaki Ramazan Ö., iddiaya göre çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle işletme çalışanı Samet Can Yıldız tarafından uyarıldı.
Bu basit uyarının ardından başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Öfkesine hakim olamayan saldırgan, yanında taşıdığı bıçakla genç garsona saldırdı.
GENÇ GARSON AMELİYATA ALINDI
Saldırıda göğsünden iki kez ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Samet Can Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hemen ameliyata alınan 22 yaşındaki gencin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
SALDIRGAN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olayın ardından hızla harekete geçen Sarıyahşi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Ö.'yü olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.