Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde Ercan Ş. isimli şahıs, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan B. ve kızı Ceylinaz Ş.'ye silahla ateş etti.

Saldırıda 19 yaşındaki Ceylinaz Ş. hayatını kaybetti, annesi Türkan B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ankara'dan İstanbul'a gelen Ercan Ş.'nin eski eşine yeniden bir araya gelme teklif etmek için gittiği evde meydana geldi.

Zanlı Ercan Ş., kumar oynanması için yer temini gibi suçlardan 5 adet sabıka kaydına sahip olduğu belirlendi.

İstanbul polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan Ercan Ş. gözaltına alındı.

Olay, 9 Nisan günü Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Bir yıl önce Türkan B.'den boşanan Ercan Ş., iddiaya göre yeniden bir araya gelme teklifinde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Kızını öldürüp eski eşini yaralayan Ercan Ş. gözaltına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) Eski eşinin evinde başlayan görüşme, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Gözü dönen zanlı, yanında getirdiği silahı çıkararak hem eski eşine hem de kızı Ceylinaz'a kurşun yağdırdı.