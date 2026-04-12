CANLI YAYIN
Geri

Kızını hayattan koparıp eski eşini ağır yaralamıştı! Cani baba polisten kaçamadı!

Zeytinburnu’nda 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Ş.’yi tabancayla öldürüp eski eşi Türkan B.’yi ağır yaralayan 53 yaşındaki Ercan Ş., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ankara’dan barışma bahanesiyle gelen saldırganın, emniyet kayıtlarında kumar suçundan 5 farklı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde Ercan Ş. isimli şahıs, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan B. ve kızı Ceylinaz Ş.'ye silahla ateş etti.
  • Saldırıda 19 yaşındaki Ceylinaz Ş. hayatını kaybetti, annesi Türkan B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
  • Olay, Ankara'dan İstanbul'a gelen Ercan Ş.'nin eski eşine yeniden bir araya gelme teklif etmek için gittiği evde meydana geldi.
  • Zanlı Ercan Ş., kumar oynanması için yer temini gibi suçlardan 5 adet sabıka kaydına sahip olduğu belirlendi.
  • İstanbul polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan Ercan Ş. gözaltına alındı.

Olay, 9 Nisan günü Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Bir yıl önce Türkan B.'den boşanan Ercan Ş., iddiaya göre yeniden bir araya gelme teklifinde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Zeytinburnu'nda kızını ve eski eşini silahla öldüren şüpheli yakalandı

Kızını öldürüp eski eşini yaralayan Ercan Ş. gözaltına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Eski eşinin evinde başlayan görüşme, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Gözü dönen zanlı, yanında getirdiği silahı çıkararak hem eski eşine hem de kızı Ceylinaz'a kurşun yağdırdı.

GENÇ CEYLİNAZ KURTARILAMADI

Saldırı sonrası evde bulunan Türkan B.'nin kardeşi Güney B.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 19 yaşındaki Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan anne Türkan B. ise hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

5 SUÇ KAYDIYLA ARANIYORDU

Cinayetin ardından kayıplara karışan Ercan Ş.'yi yakalamak için İstanbul polisi geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin geçmişine yönelik yapılan incelemede, "kumar oynanması için yer temini" gibi suçlardan 5 adet kaydı olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından yeri belirlenen zanlı, düzenlenen baskınla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler