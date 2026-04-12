Olay, 9 Nisan günü Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Bir yıl önce Türkan B.'den boşanan Ercan Ş., iddiaya göre yeniden bir araya gelme teklifinde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.
Eski eşinin evinde başlayan görüşme, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Gözü dönen zanlı, yanında getirdiği silahı çıkararak hem eski eşine hem de kızı Ceylinaz'a kurşun yağdırdı.
GENÇ CEYLİNAZ KURTARILAMADI
Saldırı sonrası evde bulunan Türkan B.'nin kardeşi Güney B.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 19 yaşındaki Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan anne Türkan B. ise hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
5 SUÇ KAYDIYLA ARANIYORDU
Cinayetin ardından kayıplara karışan Ercan Ş.'yi yakalamak için İstanbul polisi geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin geçmişine yönelik yapılan incelemede, "kumar oynanması için yer temini" gibi suçlardan 5 adet kaydı olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından yeri belirlenen zanlı, düzenlenen baskınla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
