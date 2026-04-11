Iğdır'da aileler arası silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Iğdır'ın Karakuyu köyünde Çakmaz ve Temel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet ve Mehmet Temel hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı. Olayın ardından Iğdır Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralıların tedavisi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Iğdır'da silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

ACI HABER GELDİ

Iğdır'a bağlı Karakuyu köyü, iki aile arasında çıkan şiddetli bir tartışmayla sarsıldı. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen tarafların sözlü tartışması, kısa sürede silahların devreye girdiği bir kavgaya dönüştü. Köyden yükselen silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmanın ortasında kalan aile üyelerinden acı haberler gelirken, hastane önünde de gergin bekleyiş sürüyor.

SİLAHLARIN KULLANILDIĞI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Karakuyu köyünde yaşayan Çakmaz ve Temel aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve silahların da kullanılmasıyla Ahmet ve Mehmet Temel ile aynı aileden 6 kişi yaralandı.

HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Mehmet Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürerken hastane civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

