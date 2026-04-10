15 yıllık sır perdesi aralanıyor I Yargıtay beraat kararını bozdu: Aslı Baş davası sil baştan

Manken Aslı Baş'ın, 15 yıl önce villasında ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan şüpheliler hakkında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozuldu. Kadının babası, olay yerinde kameraların söküldüğünü ve mesajların silindiğini söyledi...

15 yıllık sır perdesi aralanıyor I Yargıtay beraat kararını bozdu: Aslı Baş davası sil baştan

Manken Aslı Baş, 15 yıl önce turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Ahmet Bayer, oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi.

Baba Mehmet Yavuz Baş
"DİNLENMEYEN ŞAHİTLER VAR"
Yargıtay, beraat kararlarını bozdu.
Davanın yeniden görülmesine hükmetti.
Gerekçede olay gecesi gönderildiği iddia edilen mesajın telefonda bulunmadığı ve teknik inceleme yapılmadığı, bazı tanıkların dinlenmediği belirtildi. Duruşma, 4 Haziran 2026 tarihine ertelendi.

Kadının acılı babası Mehmet Yavuz Baş, "4 Haziran'da mahkememiz tekrar devam edecek. Bazı eksiklikler var. Dinlenmeyen şahitler, sökülen, kaybedilen kameralar. Çocuğun telefonundaki mesajları silinmiş. Bunların tekrar incelenmesi, araştırılması için teknik inceleme yapılacak" dedi.

