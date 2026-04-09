Adana'da eski eşi Ali K. (34) tarafından çocuklarının gözleri önünde bacaklarından vurulan biyolog Dilan Öztürk (32), 2 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu.
Dilan Öztürk, "Evliliğimin ikinci ayından itibaren hem psikolojik hem de fiziki şiddete maruz kaldım. Çocuklarım küçük olduğu için tek hassasiyetim, onların zarar görmemesiydi. Ancak boşanma sürecinde hem kendisi hem de ailesi tarafından korkutulduğum için susturuldum. Çocuklarımla birlikte artık huzurlu, güven içerisinde, korkmadan hayatımıza devam etmek istiyorum. Çocuklarımı yetiştirebilmek için yaşamak istiyorum" dedi.
500 milyon ışık yılı uzaklıkta!
23 Nisan Perşembe günü resmi tatil olacak