22 Nisan ve 23 Nisan resmi tatil mi? 2026 bayram takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk gelirken, 22 Nisan Çarşamba günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. 23 Nisan ise yurt genelinde resmi tatil olarak uygulanacak. İşte 2026 bayram takvimi…

  • 2026 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geldiği için Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak.
  • 22 Nisan Salı günü resmi tatil kapsamında olmadığından tüm kurumlar normal çalışma düzenine devam edecek.
  • Kamu kurumları 22 Nisan'da 08.30-17.00, bankalar 09.00-17.00, noterler 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
  • 22 Nisan'da erken kapanma veya yarım gün uygulaması bulunmuyor.
  • 2026 yılında 1 Mayıs, 19 Mayıs, 26-30 Mayıs Kurban Bayramı, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 28-29 Ekim ve 31 Aralık resmi tatil günleri olarak belirlendi.

2026 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor ve Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Peki 22 Nisan günü hangi kurumlar saat kaça kadar açık?

22 NİSAN SALI GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan günü resmi tatil kapsamında olmadığı için tüm kurumlar normal çalışma düzenine devam eder. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, noterler ve kargo şirketleri mesai saatleri boyunca hizmet verir.

Genel uygulamaya göre:

⏺Kamu kurumları: 08.30–17.00 (öğle arasıyla)

⏺Bankalar: 09.00–17.00 (genelde 12.30–13.30 öğle arası)

⏺Noterler: 09.00–17.00

⏺Kargo firmaları: Şubeye göre değişmekle birlikte çoğunlukla 09.00–18.00

Özetle 22 Nisan'da erken kapanma ya da yarım gün uygulaması bulunmaz işlemler gün boyu normal şekilde yapılabilir.

2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

⏺1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

⏺19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

⏺26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

⏺27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

⏺28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

⏺29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

⏺30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

⏺15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

⏺30 Ağustos Zafer Bayramı

⏺28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

⏺29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

⏺31 Aralık Yılbaşı gecesi

➡Arifeler öğleden sonra tatildir.

