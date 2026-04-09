BÜYÜK ŞEHİRLER GÖÇÜN MERKEZİ
TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla göç alan iller uzun süredir değişmiyor. Özellikle büyükşehirler, hem eğitim hem de iş imkanları nedeniyle genç nüfusu çekiyor.
-İstanbul, en fazla göç alan il olmayı sürdürüyor.
-Ankara, üniversiteleri ve kamu sektörüyle öne çıkıyor.
-İzmir, yaşam kalitesi ve eğitim olanaklarıyla tercih ediliyor.
-Antalya, turizm sektörünün sağladığı iş imkanlarıyla dikkat çekiyor.
-Bursa ve Kocaeli, sanayi ve üretim merkezleri olarak öne çıkıyor.