Konya'da yaşayan İsmail Andaç (43) idaresindeki otomobil, 6 ay önce kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına 229 kilometre hızla arkadan çarptı. Külcü'nün ölümüne yol açtı.

Kadriye Başak Külcü, eşini 229 kilometre hızla hayattan koparan sürücüye verilen cezadan memnun. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)

Tutuklanan İsmail Andaç, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezayla ilgili konuşan Mevlüt öğretmenin eşi Kadriye Başak Külcü, beklediklerine yakın bir karar çıktığını belirtti.

Eşinin kanlı alyansını boynunda taşıyan Kadriye Külcü, “Emsal bir karar olsun ki başka Mevlüt’ler ölmesin” dedi.

Eşinin kanlı alyansını boynunda taşıyan Külcü, "Alyansın üstünde o güne ait eşimin kan var. Kanı alyansın üzerinde kaldı ama çok şükür yerde kalmadı. En azından yapanın cezasız kalmamış olması toplum açısından içimizi rahatlattı" dedi.