CANLI YAYIN
Geri

Fedakarlığın ve cesaretin haftası: 2026 Polis Haftası tarihi ve önemi

Fedakarlığın ve cesaretin simgesi olan Polis Haftası, 2026 yılında da anlam ve önemine yakışır şekilde kutlanıyor. Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu özel hafta, 6-12 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 2026 yılında Polis Haftası 6 Nisan Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan Pazar günü sona erecek.
  • Türk Polis Teşkilatı 10 Nisan 1845 tarihinde kuruldu ve bu tarihi içeren hafta Polis Haftası olarak kutlanıyor.
  • Polis Haftası kapsamında yurt genelinde törenler, anma programları ve etkinlikler düzenleniyor.
  • 1934 tarihli Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 1937 yılında yürürlüğe giren Emniyet Teşkilat Kanunu polis teşkilatının görev ve yetkilerini belirledi.
  • Emniyet Teşkilatı günümüzde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarının özverisini hatırlatan Polis Haftası, aynı zamanda vatandaşlarla polis arasındaki bağın güçlenmesine de katkı sağlıyor. Bu anlamlı günlerde, görev başında hayatını kaybeden şehit polisler rahmetle anılırken, görevini sürdüren tüm kahramanlara minnet ve şükran duyguları bir kez daha dile getiriliyor.

2026 POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan köklü geçmişiyle her yıl 10 Nisan'ı içine alan haftada "Polis Haftası" kapsamında anılıyor. Bu özel hafta, emniyet mensuplarının toplum huzuru için yürüttüğü özverili çalışmaları hatırlatmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2026 yılında Polis Haftası, 6 Nisan Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan Pazar günü sona eriyor. Yurt genelinde düzenlenen törenler, anma programları ve etkinliklerle polis teşkilatının önemi bir kez daha vurgulanıyor.

POLİS HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Osmanlı döneminde temelleri atılan polis teşkilatının modern yapısı, 10 Nisan 1845 tarihi esas alınarak kabul ediliyor. Bu tarih, Türk polisinin kuruluş günü olarak benimsenirken, zamanla bu günü kapsayan hafta "Polis Haftası" olarak kutlanmaya başlandı.

Cumhuriyet döneminde ise teşkilatın yapısı daha da güçlendirildi. 1934 tarihli Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 1937 yılında yürürlüğe giren Emniyet Teşkilat Kanunu, polis teşkilatının görev ve yetkilerini belirleyerek kurumsal yapıyı netleştirdi. Günümüzde teşkilat, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Polis Haftası, hem tarihsel köklere dikkat çekmesi hem de güvenlik güçlerinin toplumdaki rolünü hatırlatması açısından önemli bir hafta olmayı sürdürüyor.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler