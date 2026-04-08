2026 POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan köklü geçmişiyle her yıl 10 Nisan'ı içine alan haftada "Polis Haftası" kapsamında anılıyor. Bu özel hafta, emniyet mensuplarının toplum huzuru için yürüttüğü özverili çalışmaları hatırlatmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2026 yılında Polis Haftası, 6 Nisan Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan Pazar günü sona eriyor. Yurt genelinde düzenlenen törenler, anma programları ve etkinliklerle polis teşkilatının önemi bir kez daha vurgulanıyor.

POLİS HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Osmanlı döneminde temelleri atılan polis teşkilatının modern yapısı, 10 Nisan 1845 tarihi esas alınarak kabul ediliyor. Bu tarih, Türk polisinin kuruluş günü olarak benimsenirken, zamanla bu günü kapsayan hafta "Polis Haftası" olarak kutlanmaya başlandı.

Cumhuriyet döneminde ise teşkilatın yapısı daha da güçlendirildi. 1934 tarihli Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 1937 yılında yürürlüğe giren Emniyet Teşkilat Kanunu, polis teşkilatının görev ve yetkilerini belirleyerek kurumsal yapıyı netleştirdi. Günümüzde teşkilat, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Polis Haftası, hem tarihsel köklere dikkat çekmesi hem de güvenlik güçlerinin toplumdaki rolünü hatırlatması açısından önemli bir hafta olmayı sürdürüyor.