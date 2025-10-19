Konya’da 229 kilometre dehşeti: Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen hayatını kaybetti

Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü, arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün 229 kilometre hızla seyrettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

Konya'da trafik kurallarını hiçe sayan bir hız tutkusu, feci bir kaza ile son buldu. Kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü İsmail Andaç tutuklandı. Kamera kayıtları dehşet verici hızla ortaya çıktı.

Yapılan ölçümlerde, Andaç'ın otomobilinin kamera açısına girdiği 207 metrelik mesafeyi sadece 3,5 saniyede katettiği belirlendi. Aracın çarpma anındaki hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı. Andaç'ın "229 kilometre hıza nasıl çıktığımı bilmiyorum" şeklindeki savunması ise olayın dehşetini gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

