Baharın hüzünlü çiçeği: Ömrü 20 günlük koparana 700 bin TL ceza

Batman’ın Sason ilçesinde baharın yüzünü göstermesiyle birlikte doğa adeta yeniden hayat buldu. Karların çekildiği yüksek kesimlerde açan ters laleler, kısa ömürlerine rağmen sundukları eşsiz manzarayla dikkat çekiyor. Halk arasında “hüzün çiçeği” olarak da anılan bu nadir bitki, hem görsel güzelliği hem de koruma altındaki yapısıyla bölgeye gelen doğaseverlerin ilgisini üzerine topluyor.

  • Batman'ın Sason ilçesinde baharla birlikte karların erimesiyle ortaya çıkan ters laleler bölgeye renk kattı.
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetişen endemik bitki olan ters lale yaklaşık 20 gün yaşıyor ve koruma altında bulunuyor.
  • Ters laleleri doğadan koparanlara yaklaşık 700 bin lira para cezası uygulanıyor.
  • Halk arasında ağlayan gelin, hüzün çiçeği ve Kerbela çiçeği olarak da bilinen bitki doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.
  • Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler Kelhasan köyü kırsalında ters lalelerle hatıra fotoğrafları çekiyor.

DOĞANIN UYANIŞIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR

Batman'ın Sason ilçesinde baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlanırken, yüksek kesimlerde karların erimesiyle ortaya çıkan ters laleler bölgeye renk kattı.

Halk arasında "ağlayan gelin", "hüzün çiçeği" ve "Kerbela çiçeği" olarak da bilinen bu endemik bitki, kısa ömrüne rağmen doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

TERS LALEYİ KOPARMANIN CEZASI YAKLAŞIK 700 BİN LİRA

İlçenin özellikle yayla kesimlerinde doğal olarak yetişen ters laleler, yaklaşık 20 günlük ömürleriyle dikkat çekiyor. Ekosistem açısından büyük öneme sahip olan bu nadir bitki türü, koruma altında bulunuyor. Ters laleleri koparanlara ise yaklaşık 700 bin lira para cezası uygulanabildiği belirtiliyor.

DOĞASEVERLER BÖLGEYE AKIN EDİYOR

Doğasever vatandaşlardan Erhan Bozkurt, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karların erimesiyle birlikte ters lalelerin gün yüzüne çıktığını belirterek, bu eşsiz güzelliği görmek için bölgeye geldiklerini ifade etti.

Bozkurt, ters lalelerin birçok hüzünlü hikayeye konu olduğunu ve korunması gereken önemli bir doğal değer olduğunu vurguladı.

ZİYARETÇİLER HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİYOR

Öte yandan, farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de Kelhasan köyü kırsalına çıkarak ters laleleri yakından görme fırsatı buluyor. Vatandaşlar, kısa süreliğine açan bu nadide çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekerek doğanın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

