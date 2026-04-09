Ters lale, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetişen endemik bir bitkidir. Yaklaşık 20 gün yaşayan bu nadir çiçek, koruma altındadır. Doğadan koparılması halinde yaklaşık 700 bin TL para cezası uygulanıyor.

DOĞANIN UYANIŞIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR

Batman'ın Sason ilçesinde baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlanırken, yüksek kesimlerde karların erimesiyle ortaya çıkan ters laleler bölgeye renk kattı.

Halk arasında "ağlayan gelin", "hüzün çiçeği" ve "Kerbela çiçeği" olarak da bilinen bu endemik bitki, kısa ömrüne rağmen doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

TERS LALEYİ KOPARMANIN CEZASI YAKLAŞIK 700 BİN LİRA

İlçenin özellikle yayla kesimlerinde doğal olarak yetişen ters laleler, yaklaşık 20 günlük ömürleriyle dikkat çekiyor. Ekosistem açısından büyük öneme sahip olan bu nadir bitki türü, koruma altında bulunuyor. Ters laleleri koparanlara ise yaklaşık 700 bin lira para cezası uygulanabildiği belirtiliyor.

DOĞASEVERLER BÖLGEYE AKIN EDİYOR

Doğasever vatandaşlardan Erhan Bozkurt, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karların erimesiyle birlikte ters lalelerin gün yüzüne çıktığını belirterek, bu eşsiz güzelliği görmek için bölgeye geldiklerini ifade etti.

Bozkurt, ters lalelerin birçok hüzünlü hikayeye konu olduğunu ve korunması gereken önemli bir doğal değer olduğunu vurguladı.

ZİYARETÇİLER HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİYOR

Öte yandan, farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de Kelhasan köyü kırsalına çıkarak ters laleleri yakından görme fırsatı buluyor. Vatandaşlar, kısa süreliğine açan bu nadide çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekerek doğanın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.