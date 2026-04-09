Ankara'da cinnet gecesi I Emekli uzman çavuş ailesini yok etti: 3 ölü, 1 yaralı

Tüyler ürperten katliam, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Sincan'da yaşandı.

Emekli Uzman Çavuş R.B., eşi ve kızları ile tartışma yaşadı. Olay, yerini kavgaya bıraktı.

Remzi Büyükköprü, iddiaya göre beylik tabancasını aldı. Eşi Deniz ile kızları Irmak Nehir (16) ve Simge Büyükköprü'ye (22) kurşun sıktı. Anne ve 2 kızı vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Olayın ardından Remzi Büyükköprü kendisini vurdu.

Remzi Büyükköprü (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Remzi ile eşi Deniz ve kızı Irmak Nehir Büyükköprü'nün hayatını kaybettiği, Simge Büyükköprü'nün ise yaralı olduğu belirlendi. Genç kız, ambulansla hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



BABAMIN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI



Yaralı Simge Büyükköprü'nün kendisini kurtarmak için odaya kilitlediği, sonrasında kaçarak komşularından yardım istediği öğrenildi.

Çenesinden yaralandığı için konuşarak ifade veremeyen genç kız, yazarak verdiği ifadesinde, "Babamın psikolojik sorunları vardı.

Maddi sıkıntılar yaşıyorduk" dediği belirtildi.





BAŞKENTTE BİR VAHŞET DAHA



Ankara'da bir binada sevgililerin tartışması felaketle bitti. H.D. (28), kız arkadaşı Ş.Z.'yi (19) silahla katletti. Daha sonra intihar etti.