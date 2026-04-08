CANLI YAYIN
Geri

Yılın en parlak gecesi: Lyrid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?

2026 yılının beklenen gök olayı Nisan Lyridleri için geri sayım başladı. 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece zirveye ulaşacak olan meteor yağmuru, Türkiye semalarında çıplak gözle izlenebilecek. Peki Lyrid meteor yağmuru saat kaçta başlayacak ve en iyi nasıl gözlemlenir? İşte meteor yağmurunu izlemek isteyenler için ipuçları.

Giriş Tarihi:
Yılın en parlak gecesi: Lyrid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Nisan Lyrid meteor yağmuru 21-22 Nisan 2026 gecesi Türkiye'den izlenebilecek ve zirve 22 Nisan sabahı saat 02.00'den gün doğumuna kadar olacak.
  • Uygun koşullarda saatte ortalama 10 ila 15 meteor gözlemlenebileceği ve Ay'ın gökyüzünü fazla aydınlatmaması nedeniyle meteorların daha net görülebileceği belirtiliyor.
  • Meteor yağmuru Çalgı (Lyra) takımyıldızından adını alıyor ve Kuzey Yarımküre'den en iyi şekilde gözlemlenebiliyor.
  • Gözlem için şehir ışıklarından uzak, karanlık ve geniş gökyüzü görüşü sunan alanların tercih edilmesi öneriliyor.
  • Meteor yağmuru herhangi bir teleskop ya da özel ekipmana ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebiliyor.

Bahar aylarının en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Nisan Lyrid meteor yağmuru için geri sayım başladı. 2026 yılında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran bu doğa olayı, Türkiye semalarında da net bir şekilde izlenebilecek. Işık kirliliğinden uzak noktalarda bulunanlar, gece boyunca gökyüzünde beliren parlak izlere tanıklık edebilecek.

21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece meteor aktivitesi zirveye ulaşacak.

ZİRVE GECESİ NE ZAMAN?

2026 yılı için Lyrid meteor yağmurunun en yoğun görüleceği zaman dilimi 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece olacak. Uzmanlara göre özellikle 22 Nisan sabahına karşı, saat 02.00'den gün doğumuna kadar olan süreçte meteor aktivitesi zirveye ulaşacak.

Atmosfere saatte yaklaşık 48 kilometre hızla giren parçacıklar, gökyüzünde kısa süreli ancak dikkat çekici ışık izleri oluşturacak.

SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLEBİLECEK?

Uygun hava koşulları ve karanlık bir gözlem ortamında, zirve anında saatte ortalama 10 ila 15 meteor gözlemlenmesi bekleniyor. Bu oran zaman zaman değişiklik gösterebilse de genel beklenti bu aralıkta yoğunlaşıyor.

Bu yıl gözlemler açısından önemli bir avantaj da Ay'ın evresi. Gökyüzünü fazla aydınlatmaması sayesinde meteorların daha net seçilebileceği değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Nisan Lyrid meteor yağmuru, Türkiye'nin dört bir yanından izlenebilecek. Havanın açık olması ve ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerin tercih edilmesi, gözlem kalitesini doğrudan etkiliyor.

Meteor yağmuru adını Çalgı (Lyra) takımyıldızından alıyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre, bu gökyüzü olayı için en uygun gözlem bölgeleri arasında yer alıyor.

GÖZLEM İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzaklaşmasını ve geniş bir gökyüzü görüşü sunan alanları tercih etmesini öneriyor. Herhangi bir teleskop ya da özel ekipmana ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebilen bu doğa olayı için en önemli unsur karanlık bir ortam ve sabır.

Gözlerin karanlığa alışması için birkaç dakika beklemek ve gökyüzünü geniş bir açıyla taramak, daha fazla meteor görülmesini sağlayabiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler