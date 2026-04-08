Mersin'de yılın ilk karpuzları tezgahlarda yerini alarak satışa sunuldu. Pazarda karpuzların farklı bir şekilde sergilenmesi ise vatandaşların ilgisini üzerine çekti.

MERSİN'DE SEZONUN İLK KARPUZU TEZGAHLARDA

Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan sebze ve meyve pazarında sezonun ilk karpuzları satışa sunuldu. Henüz erken hasat dönemine ait olan karpuzların dilimlenerek satılması ise pazarda dikkat çeken detaylardan biri oldu.

DİLİMLE SATIŞ HEM UYGUN HEM PRATİK

Pazarcılar, karpuzu daha ulaşılabilir hale getirmek için çeyrek ve yarım şeklinde satışa sunduklarını belirtti. Kilogram fiyatı 50 TL olarak açıklanan karpuzun çeyrek dilimleri ise büyüklüğüne göre 65 ile 90 TL arasında değişiyor. Bu yöntem sayesinde vatandaşlar daha küçük miktarlarda alışveriş yapabiliyor.

İLK ÜRÜN OLMASINA RAĞMEN YOĞUN İLGİ

Sezonun ilk karpuzları olmasına rağmen tezgahlara gelen müşterilerin ilgisi yüksek oldu. Özellikle tadının beklenenden iyi olması, satışları artıran önemli bir etken olarak öne çıktı.

PAZARCI ESNAFI MEMNUN

Karpuz satışı yapan esnaf, ürünlerin hem lezzetli hem de fiyat açısından makul olduğunu ifade etti. Dilimle satışın müşteri sayısını artırdığını söyleyen pazarcılar, bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Karpuzu satın alan vatandaşlar ise sezonun ilk ürünü olmasına rağmen lezzetinden memnun kaldıklarını belirtti. Dilimlenmiş şekilde satışa sunulmasının da pratik olduğunu ifade eden tüketiciler, bu yöntemi avantajlı bulduklarını söyledi.