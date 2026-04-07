Eskiden böyleydi! İstanbul’un en ünlü 10 yerinin eski ve yeni halleri

İstanbul, yüzyılların içinden süzülerek bugüne ulaşan eşsiz bir hafızaya sahip. Her sokağı, her yapısı geçmişin izlerini bugünün ritmiyle harmanlıyor. Bir zamanlar daha sakin bir görünüme sahip olan Rumeli Hisarı ile zarafetiyle öne çıkan Küçüksu Kasrı, geçmişin dingin İstanbul'unu yansıtan önemli simgeler arasında yer alıyordu.

1934'ün nostaljik dokusunu taşıyan Ortaköy ve Kuzguncuk ile 1918'in huzurlu sahil yerleşimi İstinye ise bugün kalabalığın, modernleşmenin ve değişimin en çarpıcı örnekleri olarak dikkat çekiyor. İşte İstanbul'un en ünlü 10 yerinin yıllar içindeki değişimleri…

1) Rumeli Hisarı

Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir temellerini oluşturduğu ve 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu, 83 yılı aşkın süredir arşivinde sakladığı belge ve fotoğraflarla geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine uzanan geniş bir koleksiyona sahip olan kurum, aynı zamanda oldukça zengin bir fotoğraf arşivi barındırıyor.

Bu fotoğraflar, fethinin 561. yılı kutlanan, Asya ile Avrupa'yı buluşturan İstanbul'un tarihine dair önemli izler sunuyor. Karede ise şehrin simgelerinden Rumeli Hisarı yer alıyor.

(Türk Tarih Kurumu - Anadolu Ajansı)

İstanbul'un simge yapılarından Rumeli Hisarı, günümüzde de tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor. Boğaz'ın kıyısında konumlanan tarihi yapı, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekerken, geçmişten bugüne uzanan mimari dokusunu büyük ölçüde korumasıyla dikkat çekiyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan hisar, modern İstanbul siluetiyle birleşerek kentin tarih ile günümüz arasındaki güçlü bağını gözler önüne seriyor.

2) Küçüksu Kasrı

İstanbul'un zarif tarihi yapılarından Küçüksu Kasrı, 1870–1875 yılları arasında çekilen ve dönemin ünlü fotoğrafçıları Abdullah Biraderler tarafından ölümsüzleştirilen karelerde ihtişamıyla öne çıkıyor.

Osmanlı saray mimarisinin inceliklerini yansıtan kasır, Boğaz kıyısındaki konumuyla hem estetik hem de tarihi açıdan büyük önem taşırken, söz konusu fotoğraflar yapının geçmişteki görünümünü günümüze taşıyan değerli belgeler arasında yer alıyor.

İstanbul Boğazı'nın incilerinden Küçüksu Kasrı, günümüzde de restore edilmiş haliyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Osmanlı dönemine ait zarif mimari detaylarıyla dikkat çeken yapı, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, çevresindeki yeşil alan ve sahil düzenlemeleriyle birlikte tarihi atmosferini modern şehir yaşamıyla buluşturuyor.

3) Ortaköy

Bu karede, İstanbul'un Boğaz kıyısındaki en gözde semtlerinden Ortaköy'ün 1934 yılına uzanan tarihi görünümü yer alıyor. Dönemin sosyal yaşamını ve kıyı düzenini yansıtan görüntüde, henüz modern yapılaşmanın yoğunlaşmadığı bölgenin daha sakin ve doğal hali dikkat çekiyor.

Günümüzde İstanbul'un en hareketli ve turistik noktalarından Ortaköy, tarihi dokusu ile modern yaşamın iç içe geçtiği canlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Boğaz kıyısında yer alan semt, sahil boyunca uzanan kafeleri, restoranları ve meydanı ile günün her saati yoğunluk yaşarken, özellikle Ortaköy Camii çevresi ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor.

4) Kuzguncuk

İstanbul'un köklü semtlerinden Kuzguncuk'un 1934 yılına ait bu fotoğrafı, bölgenin geçmişteki sakin ve doğal atmosferini gözler önüne seriyor.

Ahşap evlerin ve dar sokakların öne çıktığı karede, henüz yoğun kentleşmenin etkisinin hissedilmediği bir yaşam düzeni dikkat çekiyor. Boğaz kıyısındaki mütevazı yerleşimi ve komşuluk kültürüyle bilinen Kuzguncuk'un o dönemki hali, İstanbul'un zaman içindeki değişimini anlamak açısından önemli bir görsel belge niteliği taşıyor.

Bu karede, İstanbul'un tarihi ve huzurlu semtlerinden Kuzguncuk'un günümüzdeki görünümü yer alıyor.

Renkli ahşap evleri, dar sokakları ve mahalle kültürünü yaşatan yapısıyla dikkat çeken semt, modern şehir hayatına rağmen sakin atmosferini büyük ölçüde korumayı sürdürüyor.

5) İstinye

İstanbul Boğazı'nın önemli yerleşimlerinden İstinye'nin 1918 yılına ait bu tarihi fotoğrafı, semtin geçmişteki sakin ve doğal yapısını gözler önüne seriyor.

Balıkçı tekneleri ve kıyıya yakın konumlanan mütevazı yapılarla dikkat çeken görüntüde, dönemin sosyal yaşamına dair izler açıkça görülüyor.

Bu karede, İstanbul Boğazı'nın önemli noktalarından İstinye'nin günümüzdeki modern ve hareketli görünümü yer alıyor.

Geçmişte daha sakin bir kıyı yerleşimi olarak bilinen semt, bugün marina, alışveriş alanları ve yeni yerleşim projeleriyle dikkat çekerken, sahil boyunca uzanan yürüyüş alanları ve sosyal yaşam imkanlarıyla da öne çıkıyor.

6) Eminönü yaya üst geçidi inşa ediliyor

İstanbul'un en işlek noktalarından Eminönü'nde 1957 yılında inşa edilen yaya üst geçidine ait bu kare, dönemin kentleşme çalışmalarını ve artan yaya trafiğine yönelik çözümleri gözler önüne seriyor.

Şehrin ticaret ve ulaşım açısından yoğun bölgelerinden biri olan Eminönü'nde gerçekleştirilen bu çalışma, modern şehir planlamasının ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekerken, İstanbul'un büyüyen nüfusu ve değişen ihtiyaçlarına nasıl yanıt verildiğini gösteren önemli bir tarihi belge niteliği taşıyor.

Bu karede, İstanbul'un en yoğun ve tarihi merkezlerinden Eminönü'nün günümüzdeki hareketli görünümü yer alıyor.

Günün her saatinde yoğun yaya ve araç trafiğine sahne olan bölge, vapur iskeleleri, çarşıları ve tarihi yapılarıyla kentin en canlı noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

7) Beşiktaş İskelesi

İstanbul'un önemli ulaşım noktalarından Beşiktaş İskelesi'nin 1948 yılına ait bu fotoğrafı, dönemin deniz ulaşımındaki hareketliliği ve kıyı yaşamını gözler önüne seriyor. Vapur seferlerinin şehir içi ulaşımda büyük rol oynadığı bu yıllarda, iskele çevresindeki yoğunluk ve günlük hayatın akışı dikkat çekiyor.

Henüz modern yapılaşmanın sınırlı olduğu dönemde çekilen bu kare, Beşiktaş'ın geçmişteki sade ve işlevsel görünümünü yansıtırken, İstanbul'un ulaşım tarihine ışık tutan önemli belgeler arasında yer alıyor.

Bu karede, İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından Beşiktaş İskelesi'nin günümüzdeki modern ve yoğun görünümü yer alıyor.

Günün her saatinde vapur seferleriyle hareketli bir yapıya sahip olan iskele, hem şehir içi ulaşımda hem de Boğaz hattındaki geçişlerde önemli bir rol oynamayı sürdürüyor.

8) Dolmabahçe Sarayı ve çevresi

İstanbul'un en görkemli yapılarından Dolmabahçe Sarayı ve çevresine ait 1850'li yıllarda çekilen bu fotoğraf, dönemin ünlü fotoğrafçılarından Claude-Marie Ferrier imzasını taşıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtan saray ve çevresindeki kıyı düzeni, henüz modern şehirleşmenin başlamadığı bir dönemdeki İstanbul siluetini gözler önüne sererken, Boğaz hattındaki sakin ve düzenli yaşamı da ortaya koyuyor. Bu tarihi kare, hem mimari detayları hem de dönemin atmosferini yansıtması açısından büyük önem taşıyan görsel belgeler arasında yer alıyor.

Bu karede, İstanbul'un en görkemli yapılarından Dolmabahçe Sarayı ve çevresinin günümüzdeki etkileyici görünümü yer alıyor. Boğaz kıyısında uzanan saray kompleksi, restore edilmiş yapısı ve bakımlı bahçeleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

9) Kuruçeşme

İstanbul Boğazı'nın gözde kıyı semtlerinden Kuruçeşme'nin eski dönemlere ait bu görüntüsü, bölgenin geçmişteki sakin ve doğal yapısını gözler önüne seriyor. Henüz yoğun yapılaşmanın görülmediği bu yıllarda, kıyı boyunca uzanan yalılara ve sade yerleşim düzenine sahip olan semt, Boğaz'ın huzurlu atmosferini yansıtan önemli noktalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bu karede, İstanbul Boğazı'nın gözde sahil semtlerinden Kuruçeşme'nin günümüzdeki modern ve hareketli görünümü yer alıyor.

Sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları, restoranlar ve sosyal alanlarla dikkat çeken bölge, özellikle akşam saatlerinde yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

10) İstiklal Caddesi

İstanbul'un en ünlü ve en hareketli noktalarından İstiklal Caddesi'nin 1903 yılına ait bu fotoğrafı, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutuyor. Tramvayların cadde boyunca ilerlediği, farklı milletlerden insanların bir arada bulunduğu bu tarihi karede, İstanbul'un kozmopolit yapısı ve canlı şehir hayatı dikkat çekiyor.

Bu karede, İstanbul'un en işlek ve en popüler noktalarından İstiklal Caddesi'nin günümüzdeki canlı ve yoğun görünümü yer alıyor. Günün her saatinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan cadde, mağazaları, sanat galerileri, tarihi yapıları ve nostaljik tramvayıyla dikkat çekiyor.

(Haber içeriğinde yer alan görseller ve bilgiler, Türk Tarih Kurumu, Anadolu Ajansı ve Eski İstanbul Fotoğrafları arşivlerinden derlenmiştir.)