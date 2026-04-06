Adana'da Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda önceki hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. ekiplerin yaptığı incelemede, 30'lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi.



Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi. Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir işletmede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.



Adana'da gölette bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedi bulunan Bahar Aksüt. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ



Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside vücudunda 8 bıçak yarası saptanan Aksüt'ün, bir hafta önce öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Aksüt'ün cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. genç kadının katilinin bulunması için Jandarma ekipleri yeniden harekete geçti.

Bahar'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip ilçede geniş çaplı çalışmalara başladı. Bahar'ın iş arkadaşları da tek tek ifade verirken, genç kadının kaybolduğu gün geçiş güzergahlarındaki tüm güvenlik kameraları titizlikle inceleniyor.