Gaziantep’te yaşayan 27 yaşındaki Arzu Kaya, sosyal medyada tanışıp birlikte yaşamaya başladığı Kadir A. tarafından iki yıl boyunca sistematik işkenceye maruz kaldı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Şiddet uygulayan, zorla alkol ve uyuşturucu içirerek Arzu Kaya'nın müstehcen videolarını çeken ve daha önceki evliliğinden olan 2 çocuğunu öldürmekle tehdit eden Kadir A. şikayet üzerine tutuklandı.





"HAYATIMI KARARTTI"

Arzu Kaya, yaşadığı kabusu anlattı: İlk haftalarda şiddet uygulamaya başladı sonra zorla alkol içirmeye çalıştı ve zorla uyuşturucu kullandırmaya çalıştı. Başka insanlarla cinsel birliktelik yaşamamı istedi. Ben kabul etmediğim için yolda motorla seyir halinde olduğumuz bir vakit beni itti, beyin kanaması geçirip 1 hafta hastanede kaldım. Beni ölümle tehdit ediyordu, 2 yıldır bana kabusu yaşattı. Hayatımı kararttı. Şiddet ve darp uyguladı. Serbest bırakılmasın. En ağır cezayı alsın. Serbest kalırsa beni öldürür" dedi.