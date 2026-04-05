İstanbul'da bir dönem dünyanın en çok kazanan e-sporcuları arasında yer alan İlkan Saydan, kız arkadaşına yönelik şiddetten dolayı 2 yıl önce cezaevine girdi. Saydan, hiçbir şey olmamış gibi 'talk show'a seyirci oalrak katıldı.

1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 4 Temmuz 2025'te cezaevinden kaçtı. Göz önünde dolaştı, hatta şov programına bile katıldı.

21 ADET UYAP ARANMASI ÇIKTI



Saydan, firardan sonra kız arkadaşını tehdit etmeye devam etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta yürüttükleri çalışmalar kapsamında Saydan'ı Tuzla'da yakaladı. Hakkında 21 adet uyap araması çıktı.

Çok sayıda suç kaydı olan firari İlkan Saydan, Tuzla'da kıskıvrak yakalandı.

Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saydan, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.