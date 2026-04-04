CANLI YAYIN
Geri

Down sendromlu Melik Gencer'e "emniyetli" sürpriz! Baba CİMER'e yazdı ekipler harekete geçti

İstanbul'da 'Down' sendromlu oğlu için CİMER'e talep yazan babanın başvurusu emniyeti harekete geçirdi. Toplum Destekli Polistik Büro Amirliği’nde görev yapan polisler 19 yaşındaki Melik Gencer Sabuncu'ya doğum gününde sürpriz yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
19 yaşındaki Down sendromlu Melik Gencer Sabuncu için Baba Muhammet Sabuncu, CİMER'e duygusal bir başvuru yaptı.

Down sendromlu Melik'e polis sürprizi



İstanbul Valisine hitaben kaleme aldığı başvurusunda Sabuncu, down sendromlu oğlunun 1 Nisan günü 19 yaşına gireceğini, polisleri çok sevdiğini, yunus polis kıyafeti istediğini, kendisine doğum gününde polis abileriyle bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Bu gerçekleşirse ömrünün sonuna kadar bunu unutmayacaktır. Lütfen bana yardımcı olur musunuz?" diye yazdı.

HAYALİNİ KURDUĞU POLİS ÜNİFORMASINI HEDİYE ETTİLER

Çekmeköy ilçesinde yaşayan babanın başvurusunu alan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Melik için harekete geçti.

Konunun, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine aktarılması üzerine ekipler 1 Nisan günü aileye sürpriz bir doğum günü ziyaretinde bulundu.

Beraberlerinde getirdikleri pastayı Melik ile birlikte kesen polis abi ve ablaları, kendisine ayrıca hayalini kurduğu polis üniformasını da hediye ettiler.

Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla gezen şahıs ve suç ortağı yakalandı
SONRAKİ HABER

Küçükçekmece'de panik anları

 Onur Şener davasında yargıtay kararı: İki sanığın hapis cezası onandı
ÖNCEKİ HABER

Yargıtay Onur Şener davasında kararını verdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler