Yargıtay kararında maktulden sanıklara yönelen eylemlerin haksız tahrik oluşturduğu belirtilerek yapılan indirimlerin yerinde olduğu vurgulandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in eylemlerini kasten öldürmeye yardım olarak değerlendirdi.

Yargıtay, "kasten öldürmeye yardım" suçundan mahkum edilen iki sanığın cezalarını hukuka uygun bularak kesinleştirdi. Kararla birlikte sanıkların tahliye talepleri de reddedildi.

Onur Şener davasında cezalar kesinleşti. (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır.)

İSTEK ŞARKI TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahne aldığı mekanda, gelen bir istek parçayı çalmadığı bahanesiyle çıkan kavgada canice hayattan koparılmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında dava açılmıştı. İlk yargılamada İlker Karakaş ve Ali Gündüz "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapse mahkum edilmişti.

YARGITAY'DAN "SUÇA YARDIM" DEĞERLENDİRMESİ

Dava sürecinde üst mahkemelerin incelemesiyle sanıkların rolleri yeniden tanımlandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in eylemlerinin "kasten öldürmeye yardım" kapsamında olduğuna hükmetti. Yapılan yeniden yargılamada Gündüz'e 9 yıl 4 ay 15 gün, Soyalp'e ise takdiri indirimle 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. Yargıtay, bu kararları usul ve yasaya uygun bularak oy birliğiyle kesinleştirdi.

KARARDA "HAKSIZ TAHRİK" VE "İNDİRİM" DETAYI

Yargıtay'ın onama kararında, olay sırasında maktulden sanıklara yönelen eylemlerin "haksız tahrik" oluşturduğu ve bu nedenle yapılan indirimlerin yerinde olduğu vurgulandı. Ayrıca sanıkların eylemlerinin, suçun işlenmesini kolaylaştırmak niteliğinde olduğu ancak "canavarca hisle öldürme" kriterlerini karşılayan kesin delil bulunmadığı ifade edildi.

Sanık Adı Suç Niteliği Ceza Süresi Durum İlker Karakaş Kasten Öldürme 25 Yıl Onandı (Kesinleşti) Ali Gündüz Kasten Öldürmeye Yardım 9 Yıl 4 Ay 15 Gün Onandı (Kesinleşti) Semih Soyalp Kasten Öldürmeye Yardım 7 Yıl 9 Ay 22 Gün Onandı (Kesinleşti) Jale Erberk - Beraat Onandı Gözde Gündüz - Beraat Onandı

Haksız tahrik indirimi nedir? Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenen "haksız tahrik", kişinin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi durumunda uygulanan bir ceza indirimidir. Mahkeme, Onur Şener davasında maktulden kaynaklanan bazı hareketleri bu kapsamda değerlendirerek sanıkların cezalarında indirime gitmiştir.