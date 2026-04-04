İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde uzun namlulu silahla sokakta dolaşan M.A. (15) ve görüntüleri kaydeden B.M. (18) gözaltına alındı.

Şüpheliler sosyal medyada paylaşılan video üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan işlem başlatıldı.

Olay Cennet Kuşu Sokak'ta yaşandı ve silahlı şahsın ateş ettiği iddia edildi.

Küçükçekmece'de huzur ve güven ortamını hedef alan görüntüler, polisin titiz çalışmasıyla cezasız kalmadı. Kanarya Mahallesi Cennet Kuşu Sokak üzerinde ellerinde uzun namlulu silahla adeta terör estiren ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan şüpheliler, emniyet birimlerinin radarına takıldı. Vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarak sokak ortasında silah sergileyen iki genç, kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildi.

SOSYAL MEDYA VİDEOSU POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ Uzunlu namlulu silahla dolaşarak, mahalleliyi tedirgin eden şahsın o anlarının sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen M.A. (15) ile o anları kayda alan B.M. (18) isimli şahıslar gözaltına alındı.