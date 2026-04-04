CANLI YAYIN
Geri

Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla gezen şahıs ve suç ortağı yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de dün akşam saatlerinde uzun namlulu silahla sokak ortasında dolaşarak mahalleliyi tedirgin eden 15 yaşındaki M.A. ile o anları kayda alan 18 yaşındaki arkadaşı B.M., emniyet güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Kanarya Mahallesi'nde yaşanan ve sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem başlattı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Küçükçekmece'de huzur ve güven ortamını hedef alan görüntüler, polisin titiz çalışmasıyla cezasız kalmadı. Kanarya Mahallesi Cennet Kuşu Sokak üzerinde ellerinde uzun namlulu silahla adeta terör estiren ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan şüpheliler, emniyet birimlerinin radarına takıldı. Vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarak sokak ortasında silah sergileyen iki genç, kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildi.

SOSYAL MEDYA VİDEOSU POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Uzunlu namlulu silahla dolaşarak, mahalleliyi tedirgin eden şahsın o anlarının sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen M.A. (15) ile o anları kayda alan B.M. (18) isimli şahıslar gözaltına alındı.

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan işlem başlatıldı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Cennet Kuşu Sokak'ta yaşanmıştı. Kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı uzun namlulu silahla dolaşmaya başlamış, şahsın o anlarını arkadaşı ise cep telefonuyla kayda almıştı. Şahsın, bir süre dolaştıktan sonra da ateş ettiği iddia edilmişti.

CHP'li Didim Belediyesi'nden "pes" dedirten yöntem: İbadethanenin suyunu "tasarruf" kapısı yaptılar
SONRAKİ HABER

CHP'li belediyede pes dedirten hareket

 Down sendromlu Melik Gencer'e "emniyetli" sürpriz! Baba CİMER'e yazdı ekipler harekete geçti
ÖNCEKİ HABER

Baba CİMER'e yazdı emniyet harekete geçti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler