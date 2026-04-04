Küçükçekmece'de huzur ve güven ortamını hedef alan görüntüler, polisin titiz çalışmasıyla cezasız kalmadı. Kanarya Mahallesi Cennet Kuşu Sokak üzerinde ellerinde uzun namlulu silahla adeta terör estiren ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan şüpheliler, emniyet birimlerinin radarına takıldı. Vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarak sokak ortasında silah sergileyen iki genç, kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildi.
SOSYAL MEDYA VİDEOSU POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Uzunlu namlulu silahla dolaşarak, mahalleliyi tedirgin eden şahsın o anlarının sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen M.A. (15) ile o anları kayda alan B.M. (18) isimli şahıslar gözaltına alındı.
GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN İŞLEM BAŞLATILDI
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan işlem başlatıldı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Cennet Kuşu Sokak'ta yaşanmıştı. Kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı uzun namlulu silahla dolaşmaya başlamış, şahsın o anlarını arkadaşı ise cep telefonuyla kayda almıştı. Şahsın, bir süre dolaştıktan sonra da ateş ettiği iddia edilmişti.
