Didim, yerel yönetim tarihinde eşine az rastlanır bir suistimal haberiyle sarsılıyor. Tasarruf tedbirlerini yanlış anlayan veya mali çıkmazı manevi değerleri hiçe sayarak aşmaya çalışan Didim Belediyesi, cami şadırvanlarını adeta "belediye oto yıkama istasyonuna" çevirdi. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, halkın abdest alması için tahsis edilen suların belediye hizmet aracının temizliğinde kullanılması, "bu kadarına da pes" dedirtti.

Yapılan araştırmalar, bu skandalın arkasında yatan mali beceriksizliği de gözler önüne serdi. Didim Belediyesi'nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne yüklü miktarda su borcu olduğu, bu borcu uzun süredir ödeyemediği öğrenildi. Kendi borcunu yönetemeyen, halkın parasını doğru kullanamayan Hatice Gencay yönetiminin, mali krizi aşmak için vatandaşın maneviyatından "su çalma" yoluna gitmesi tepkilere yol açtı.

"ABDEST SUYUYLA ARAÇ YIKANMAZ": DİDİM'DE İSYAN

Vatandaşların abdest aldığı suyu kendi menfaati için kullanan, ibadethaneleri suistimal eden bu zihniyet, Didim sokaklarında sert tepkiyle karşılanıyor. Vatandaşlar, "Bizim abdest suyumuzla belediye arabası yıkanmaz" diyerek Hatice Gencay'a tepki gösteriyor. Vatandaşların kamerasına yansıyan bu görüntülerin ardından belediye yönetiminin nasıl bir savunma yapacağı ise merak konusu oldu. 'Didim Belediyesi, borç batağını cami sularıyla mı kapatmaya çalışıyor?' 'Maneviyata yapılan bu saldırının hesabı sandıkta mı sorulmalı?' soruları vatandaşlar arasında yüksek sesle sorulmaya başlandı.