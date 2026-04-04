CHP'li Didim Belediyesi'nden "pes" dedirten yöntem: İbadethanenin suyunu "tasarruf" kapısı yaptılar

Aydın'ın Didim ilçesinde CHP'li belediyeye ait bir hizmet aracının, ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların kullandığı cami suyuyla yıkandığı görüntüler büyük tepki çekti. Belediye Başkanı Hatice Gencay yönetiminin, ibadethanelere sağlanan ücretsiz suyu belediye araçlarının temizliği için suistimal etmesi ve ASKİ'ye olan borçlar nedeniyle bu yola başvurulduğu iddiaları ilçede infial yarattı.

  • Didim Belediyesi'ne ait hizmet aracının cami şadırvanında yıkandığı görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.
  • Didim Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne yüklü miktarda su borcu bulunuyor.
  • Belediye Başkanı Hatice Gencay yönetimindeki belediye, su borcunu uzun süredir ödeyemiyor.
  • Vatandaşlar abdest almak için kullanılan suyun belediye aracı yıkamada kullanılmasına tepki gösterdi.
  • Olay Didim'de yerel yönetim tartışmalarına neden oldu.

Didim, yerel yönetim tarihinde eşine az rastlanır bir suistimal haberiyle sarsılıyor. Tasarruf tedbirlerini yanlış anlayan veya mali çıkmazı manevi değerleri hiçe sayarak aşmaya çalışan Didim Belediyesi, cami şadırvanlarını adeta "belediye oto yıkama istasyonuna" çevirdi. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, halkın abdest alması için tahsis edilen suların belediye hizmet aracının temizliğinde kullanılması, "bu kadarına da pes" dedirtti.

BORÇ BATAĞININ FATURASI CAMİ ŞADIRVANINA KESİLDİ

Yapılan araştırmalar, bu skandalın arkasında yatan mali beceriksizliği de gözler önüne serdi. Didim Belediyesi'nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne yüklü miktarda su borcu olduğu, bu borcu uzun süredir ödeyemediği öğrenildi. Kendi borcunu yönetemeyen, halkın parasını doğru kullanamayan Hatice Gencay yönetiminin, mali krizi aşmak için vatandaşın maneviyatından "su çalma" yoluna gitmesi tepkilere yol açtı.

"ABDEST SUYUYLA ARAÇ YIKANMAZ": DİDİM'DE İSYAN

Vatandaşların abdest aldığı suyu kendi menfaati için kullanan, ibadethaneleri suistimal eden bu zihniyet, Didim sokaklarında sert tepkiyle karşılanıyor. Vatandaşlar, "Bizim abdest suyumuzla belediye arabası yıkanmaz" diyerek Hatice Gencay'a tepki gösteriyor. Vatandaşların kamerasına yansıyan bu görüntülerin ardından belediye yönetiminin nasıl bir savunma yapacağı ise merak konusu oldu. 'Didim Belediyesi, borç batağını cami sularıyla mı kapatmaya çalışıyor?' 'Maneviyata yapılan bu saldırının hesabı sandıkta mı sorulmalı?' soruları vatandaşlar arasında yüksek sesle sorulmaya başlandı.

