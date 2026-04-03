Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürüyen S.D.'ye (28) elle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen O.K.K. (35) yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürüyen S.D.'yi (28) takip edip elle cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen O.K.K. (35) yüzündeki dövmelerden tespit edilip, yakalandı. Tacizciyi 'yüzündeki dövmeler' ele verdi Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3150'nci Sokak'ta meydana geldi. 8'i cinsel suç olmak üzere 17 suç kaydı bulunan O.K.K., yolda yürüyen S.D. isimli kadını takip etti.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP KAÇTI

O.K.K., bir süre sonra S.D.'nin yanına yaklaşıp, iddiaya göre elle cinsel saldırıda bulunduktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı. O.K.K.'nin S.D.'yi takip ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.