CANLI YAYIN
Geri

Samsun'da cinsel saldırı şüphelisi yüzündeki dövmeden yakalandı

Samsun Atakum’da yolda yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulunup kaçan O.K.K., emniyetin titiz çalışmasıyla tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganı yüzündeki dövmelerden teşhis ederek 6 saat içinde kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürüyen S.D.'ye (28) elle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen O.K.K. (35) yakalandı.
  • O.K.K., Yenimahalle Mahallesi 3150'nci Sokak'ta S.D.'yi takip edip cinsel saldırıda bulunduktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı.
  • Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yüzündeki dövmelerden tespit etti.
  • O.K.K., 6 saatlik kamera çalışması sonucu Atakent Bulvarı'nda otomobilinin yanında yakalandı.
  • Şüphelinin 8'i cinsel suç olmak üzere 17 suç kaydı bulunuyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürüyen S.D.'yi (28) takip edip elle cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen O.K.K. (35) yüzündeki dövmelerden tespit edilip, yakalandı.

Tacizciyi 'yüzündeki dövmeler' ele verdi

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3150'nci Sokak'ta meydana geldi. 8'i cinsel suç olmak üzere 17 suç kaydı bulunan O.K.K., yolda yürüyen S.D. isimli kadını takip etti.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP KAÇTI
O.K.K., bir süre sonra S.D.'nin yanına yaklaşıp, iddiaya göre elle cinsel saldırıda bulunduktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı. O.K.K.'nin S.D.'yi takip ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZÜNDEKİ DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ
S.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüphelinin tespiti için kamera çalışması başlattı. Ekipler, S.D.'nin verdiği bilgiler üzerine şüpheliyi yüzündeki dövmelerden tespit etti.

6 saatlik kamera çalışmayla tekstil işi yaptığı belirtilen O.K.K., Atakent Bulvarı'nda otomobilinin yanında yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

Bodrum'daki Rus anne-kız cinayeti davasında eski eşin tahliye talebi reddedildi
SONRAKİ HABER

Utanmadan tahliye istedi!

 Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde
ÖNCEKİ HABER

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler