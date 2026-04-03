Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürüyen S.D.'yi (28) takip edip elle cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen O.K.K. (35) yüzündeki dövmelerden tespit edilip, yakalandı.Tacizciyi 'yüzündeki dövmeler' ele verdi
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3150'nci Sokak'ta meydana geldi. 8'i cinsel suç olmak üzere 17 suç kaydı bulunan O.K.K., yolda yürüyen S.D. isimli kadını takip etti.
CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP KAÇTI
O.K.K., bir süre sonra S.D.'nin yanına yaklaşıp, iddiaya göre elle cinsel saldırıda bulunduktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı. O.K.K.'nin S.D.'yi takip ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YÜZÜNDEKİ DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ
S.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüphelinin tespiti için kamera çalışması başlattı. Ekipler, S.D.'nin verdiği bilgiler üzerine şüpheliyi yüzündeki dövmelerden tespit etti.
6 saatlik kamera çalışmayla tekstil işi yaptığı belirtilen O.K.K., Atakent Bulvarı'nda otomobilinin yanında yakalandı.
Soruşturma sürüyor.
