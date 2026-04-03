OLAYIN GEÇMİŞİ: "BİZİ KURTARIN KIZIMI DÖVÜYOR" İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir apartman dairesinden yükselen imdat çığlıkları tam beş yıl boyunca komşuların kulağında çınladı. Mahalle sakinlerinin anlattıkları, kelimenin tam anlamıyla bir insanlık dramı. 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın hayattayken pencerelerden, "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diyerek yalvardığı ortaya çıktı. Ancak ne acıdır ki, yaşlı kadının vefatıyla o çığlıklar kesildi; geride ise sessiz ve karanlık bir dehşet evi kaldı.

ANNE MANGAZ SESSİZ SEDASIZ ÖLÜME TERK EDİLDİ! Olayın en acı verici yanlarından biri de anne Ünzile Mangaz'ın hazin sonu oldu. İddialara göre talihsiz kadın, bakımsızlık ve açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Komşular, Ünzile Hanım'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini açıkladı.

CAMLARI KARARMIŞ ODADA BİR DERİ BİR KEMİK! Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım isteyen mahalleli ayrıca evde ağır koşullar altında yaşayan hasta bir kızın bulunduğunu da anlattı. Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını belirterek hasta kızın, yatak bile olmayan bir divan üzerinde, çırılçıplak halde yattığını açıkladı. Bir deri bir kemik halde buldukları kızın vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar olduğu da ortaya çıktı.

APARTMANI SARAN KÖTÜ KOKU İDDİASI Apartman sakinleri, evden yayılan ağır kokunun tüm binayı etkilediğini belirterek çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını anlattı.