CANLI YAYIN
Geri

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ortaya çıkardığı dehşet evi vakasında sıcak gelişme! Bir deri bir kemik halde bulunan Sema Margaz devlet korumasına alınırken, yardım çığlıklarını cevapsız bırakan ve kardeşine eziyet ettiği iddia edilen abla Suna Margaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Gaziosmanpaşa'da bakımsızlık nedeniyle ölen 74 yaşındaki Ünzile Margaz'ın yatağa bağımlı kızı Sema Margaz'ın kurtarılmasının ardından abla Suna Margaz tutuklandı.
  • Cezai ehliyeti tam olduğu tespit edilen Suna Margaz, aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme suçlamasıyla Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
  • Bir deri bir kemik halde bulunan 35 yaşındaki Sema Margaz hastanede tedavi edildikten sonra Tuzla'daki bir bakım evine yerleştirildi.
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran komşular, beş yıldır evden imdat çığlıkları yükseldiğini ve anne Ünzile Margaz'ın pencereden yardım istediğini belirtmişti.
  • Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri canlı yayını ihbar kabul ederek operasyon düzenlemişti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 74 yaşındaki Ünzile Margaz'ın bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybetmesi ve yatağa bağımlı kızı Sema Margaz'ın bir deri bir kemik halde bulunması Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Müge Anlı'nın ısrarlı takibi sonucu canlı yayında düzenlenen operasyonla kurtarılan Sema Margaz'ın ardından, iddiaların odağındaki abla Suna Margaz için de yargı süreci tamamlandı.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

CEZAİ EHLİYETİ VAR ÇIKTI, TUTUKLANDI!

Ekiplere direnerek kardeşinin evden çıkarılmasına engel olmaya çalışan Suna Margaz, emniyetteki ifadesinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen Margaz, "aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme" suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde-3

SEMA MARGAZ ARTIK GÜVENDE

Dehşet evinden bir deri bir kemik halde çıkarılan 35 yaşındaki Sema Margaz ise önce hastanede tedavi altına alındı. İlk aşama tedavisinin ardından Tuzla'daki bir bakım evine yerleştirilen genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Uzun süredir görüşmediği küçük kardeşi Seda'nın ise ablası Sema için vasilik başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde-4

OLAYIN GEÇMİŞİ: "BİZİ KURTARIN KIZIMI DÖVÜYOR"

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir apartman dairesinden yükselen imdat çığlıkları tam beş yıl boyunca komşuların kulağında çınladı. Mahalle sakinlerinin anlattıkları, kelimenin tam anlamıyla bir insanlık dramı. 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın hayattayken pencerelerden, "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diyerek yalvardığı ortaya çıktı. Ancak ne acıdır ki, yaşlı kadının vefatıyla o çığlıklar kesildi; geride ise sessiz ve karanlık bir dehşet evi kaldı.

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde-5

ANNE MANGAZ SESSİZ SEDASIZ ÖLÜME TERK EDİLDİ!

Olayın en acı verici yanlarından biri de anne Ünzile Mangaz'ın hazin sonu oldu. İddialara göre talihsiz kadın, bakımsızlık ve açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Komşular, Ünzile Hanım'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini açıkladı.

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde-6

CAMLARI KARARMIŞ ODADA BİR DERİ BİR KEMİK!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım isteyen mahalleli ayrıca evde ağır koşullar altında yaşayan hasta bir kızın bulunduğunu da anlattı. Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını belirterek hasta kızın, yatak bile olmayan bir divan üzerinde, çırılçıplak halde yattığını açıkladı. Bir deri bir kemik halde buldukları kızın vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar olduğu da ortaya çıktı.

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde-7

APARTMANI SARAN KÖTÜ KOKU İDDİASI

Apartman sakinleri, evden yayılan ağır kokunun tüm binayı etkilediğini belirterek çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını anlattı.

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde-8

Annesinin hayatını kaybetmesi, kardeşinin ise bir deri bir kemik halde bulunması sonrası iddiaların odağında Suna Hanım ise Müge Anlı ekibine sert tepki göstererek suçlamaları yalanladı. "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek muhabirin sorularını yanıtsız bıraktı.

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde-9

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve komşuların iddiaları sonrası, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayını ihbar kabul ederek düğmeye bastı.

Müge Anlı'daki Suna Margaz olayında yeni gelişme! Kardeşinin dehşet evinden çıkmasını istemeyen abla cezaevinde-10

Genç kadın ekiplerin yardımıyla evinden çıkarıldı. Bitkin ve yaralı olduğu gözlenen genç kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kadının vücudunda darp izleri ve ciddi zayıflık bulunduğu açıklandı.

Samsun'da cinsel saldırı şüphelisi yüzündeki dövmeden yakalandı
SONRAKİ HABER

Sapık dövmesinden yakalandı

 Hastane yolunda kaza: Sivas'ta aynı aileden 3 kişi can verdi
ÖNCEKİ HABER

Sivas'ta aynı aileden 3 kişi can verdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler