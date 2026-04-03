İstanbul Gaziosmanpaşa'da 74 yaşındaki Ünzile Margaz'ın bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybetmesi ve yatağa bağımlı kızı Sema Margaz'ın bir deri bir kemik halde bulunması Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Müge Anlı'nın ısrarlı takibi sonucu canlı yayında düzenlenen operasyonla kurtarılan Sema Margaz'ın ardından, iddiaların odağındaki abla Suna Margaz için de yargı süreci tamamlandı.
CEZAİ EHLİYETİ VAR ÇIKTI, TUTUKLANDI!
Ekiplere direnerek kardeşinin evden çıkarılmasına engel olmaya çalışan Suna Margaz, emniyetteki ifadesinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen Margaz, "aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme" suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
SEMA MARGAZ ARTIK GÜVENDE
Dehşet evinden bir deri bir kemik halde çıkarılan 35 yaşındaki Sema Margaz ise önce hastanede tedavi altına alındı. İlk aşama tedavisinin ardından Tuzla'daki bir bakım evine yerleştirilen genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Uzun süredir görüşmediği küçük kardeşi Seda'nın ise ablası Sema için vasilik başvurusunda bulunduğu belirtildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ: "BİZİ KURTARIN KIZIMI DÖVÜYOR"
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir apartman dairesinden yükselen imdat çığlıkları tam beş yıl boyunca komşuların kulağında çınladı. Mahalle sakinlerinin anlattıkları, kelimenin tam anlamıyla bir insanlık dramı. 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın hayattayken pencerelerden, "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diyerek yalvardığı ortaya çıktı. Ancak ne acıdır ki, yaşlı kadının vefatıyla o çığlıklar kesildi; geride ise sessiz ve karanlık bir dehşet evi kaldı.
ANNE MANGAZ SESSİZ SEDASIZ ÖLÜME TERK EDİLDİ!
Olayın en acı verici yanlarından biri de anne Ünzile Mangaz'ın hazin sonu oldu. İddialara göre talihsiz kadın, bakımsızlık ve açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Komşular, Ünzile Hanım'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini açıkladı.
CAMLARI KARARMIŞ ODADA BİR DERİ BİR KEMİK!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım isteyen mahalleli ayrıca evde ağır koşullar altında yaşayan hasta bir kızın bulunduğunu da anlattı. Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını belirterek hasta kızın, yatak bile olmayan bir divan üzerinde, çırılçıplak halde yattığını açıkladı. Bir deri bir kemik halde buldukları kızın vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar olduğu da ortaya çıktı.
APARTMANI SARAN KÖTÜ KOKU İDDİASI
Apartman sakinleri, evden yayılan ağır kokunun tüm binayı etkilediğini belirterek çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını anlattı.
Annesinin hayatını kaybetmesi, kardeşinin ise bir deri bir kemik halde bulunması sonrası iddiaların odağında Suna Hanım ise Müge Anlı ekibine sert tepki göstererek suçlamaları yalanladı. "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek muhabirin sorularını yanıtsız bıraktı.
YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ
Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve komşuların iddiaları sonrası, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayını ihbar kabul ederek düğmeye bastı.
Genç kadın ekiplerin yardımıyla evinden çıkarıldı. Bitkin ve yaralı olduğu gözlenen genç kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kadının vücudunda darp izleri ve ciddi zayıflık bulunduğu açıklandı.