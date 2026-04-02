Olay, öğle saatlerinde Yüksek İhtisas Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.G. adlı kadın, 1 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Ö.O. ile nikahsız yaşamaya başladı.

Kırıkkale 'de doğum yapan kadın ile nikahsız yaşadığı kişi, kadının kardeşleri tarafından hastanede uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralandı.

KADININ KARDEŞLERİ HASTANEDE SALDIRDI Çiftin bu ilişkiden bugün bir çocukları dünyaya geldi. Kız kardeşleri P.G.'nin bu ilişkisini onaylamadığı öğrenilen P.G. ve İ.G., Kayseri'den kente geldi. P.G. ve İ.G., geldikleri hastanede yeni doğum yapan kız kardeşleri F.G. ile birlikte yaşadığı Ö.O.'yu yaşanan tartışmanın ardından bıçakla yaraladı.

Hasta yakınları olaya müdahale etmeye çalışırken ihbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından saldırgan 2 kardeş hastanede gözaltına alındı.

Olay esnasında otomobilde bekleyen ve daha sonra kaçtığı belirlenen diğer kardeşleri E.G. ise Kırşehir'de yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandığı 2 bıçağa da el konuldu. Aynı hastanede tedavi altına alınan F.G. ile Ö.O.'nun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kadının kardeşlerinden biri gözaltına alınırken saldırıyı, ʺnamus ve şerefʺ sözleriyle savundu (Fotoğaf İHA'dan alınmıştır)

"NAMUSUM İÇİN YAPTIM" SAVUNMASI

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.G.'nin hastane çıkışında gazetecilere, "Namusum için, şerefim için, başka bir şey için değil" sözleriyle kendini savunduğu öğrenildi.