Kardeşler hastaneyi bastı: Kırıkkale'de doğum yapan kadına ve birlikte yaşadığı kişiye saldırı

Kırıkkale'de doğum yapan kadın ve nikahsız yaşadığı kişi kadının kardeşleri tarafından hastanede bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar gözaltına alındı.

Kardeşler hastaneyi bastı: Kırıkkale'de doğum yapan kadına ve birlikte yaşadığı kişiye saldırı

Kırıkkale'de doğum yapan kadın ile nikahsız yaşadığı kişi, kadının kardeşleri tarafından hastanede uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yüksek İhtisas Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.G. adlı kadın, 1 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Ö.O. ile nikahsız yaşamaya başladı.

KADININ KARDEŞLERİ HASTANEDE SALDIRDI
Çiftin bu ilişkiden bugün bir çocukları dünyaya geldi. Kız kardeşleri P.G.'nin bu ilişkisini onaylamadığı öğrenilen P.G. ve İ.G., Kayseri'den kente geldi. P.G. ve İ.G., geldikleri hastanede yeni doğum yapan kız kardeşleri F.G. ile birlikte yaşadığı Ö.O.'yu yaşanan tartışmanın ardından bıçakla yaraladı.

Kardeşler hastaneyi bastı: Kırıkkale'de doğum yapan kadına ve birlikte yaşadığı kişiye saldırı-2

Hasta yakınları olaya müdahale etmeye çalışırken ihbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından saldırgan 2 kardeş hastanede gözaltına alındı.

Kardeşler hastaneyi bastı: Kırıkkale'de doğum yapan kadına ve birlikte yaşadığı kişiye saldırı-3

Olay esnasında otomobilde bekleyen ve daha sonra kaçtığı belirlenen diğer kardeşleri E.G. ise Kırşehir'de yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandığı 2 bıçağa da el konuldu. Aynı hastanede tedavi altına alınan F.G. ile Ö.O.'nun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kadının kardeşlerinden biri gözaltına alınırken saldırıyı, ʺnamus ve şerefʺ sözleriyle savundu (Fotoğaf İHA'dan alınmıştır)

"NAMUSUM İÇİN YAPTIM" SAVUNMASI
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.G.'nin hastane çıkışında gazetecilere, "Namusum için, şerefim için, başka bir şey için değil" sözleriyle kendini savunduğu öğrenildi.

TEM'i kilitleyen kaza: Dorsenin altında kalan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

TEM'i kilitleyen kaza

 Bodrum'daki Rus anne-kız cinayeti davasında eski eşin tahliye talebi reddedildi
ÖNCEKİ HABER

Utanmadan tahliye istedi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler