CANLI YAYIN
Geri

Hastane yolunda kaza: Sivas'ta aynı aileden 3 kişi can verdi

Sivas'ın Merkeze bağlı Tatlıcak köyünde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsünün kanser tedavisi gören 72 yaşındaki babasını hastaneye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sivas'ın Tatlıcak ve Herekli köyleri arasındaki yolda hafif ticari araç şarampole düşerek sürücü Beytullah Güller ile babası Şükrü Güller ve annesi Menevşe Güller hayatını kaybetti.
  • Kaza, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.
  • Ailenin kanser tedavisi gören Şükrü Güller'i hastaneye götürmek için yola çıktığı belirlendi.
  • Cenazeler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
  • Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Merkeze bağlı Tatlıcak köyünden yola çıkan Beytullah Güller (34) yönetimindeki 06 ET 7861 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan Tatlıcak ve Herekli köyleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole düştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçlara çarparak durabilen aracın sürücüsü ile babası Şükrü (72) ve annesi Menevşe Güller (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailenin kanser tedavisi gören Şükrü Güller'i hastaneye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler