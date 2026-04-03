Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Sivas’ta trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti!
ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI
Merkeze bağlı Tatlıcak köyünden yola çıkan Beytullah Güller (34) yönetimindeki 06 ET 7861 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan Tatlıcak ve Herekli köyleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole düştü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçlara çarparak durabilen aracın sürücüsü ile babası Şükrü (72) ve annesi Menevşe Güller (63) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ailenin kanser tedavisi gören Şükrü Güller'i hastaneye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.
