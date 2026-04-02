Bodrum'daki Rus anne-kız cinayeti davasında eski eşin tahliye talebi reddedildi

Eski eşi ve kızını öldürmekle suçlanan Andrej Kuslevic’in pişkin savunması tepki çekti. Korkunç cinayetin ardından delilleri temizleyen sanık, mahkemede utanmadan “Kaçma niyetim yok” diyerek tahliye istedi...

Bodrum Muğla'da 2023'te kaybolan Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'nın cinayetine ilişkin dava görüldü. Anne-kızın cansız bedenleri 28 Kasım'da sarp bir arazide yol kenarında çarşafa sarılı şekilde bulunmuştu.

Andrej Kuslevic, eski eşi Rus Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'yı öldürdü.

Eski eş Andrej Kuslevic'in cinayet sonrası saatlerce evde kalıp delilleri temizlediği, cesetleri çarşafa sararak uçuruma attığı iddia edildi.

Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen tutuklu sanık Andrej Kuslevic, önceki gün hakim karşısına çıktı.

Tercüman aracılığıyla soruları cevaplayan Andrej Kuslevic, "Sadece suçsuz olduğumu ilan etmek istiyorum, bir an önce bu davanın bitmesini talep ediyorum. Ben tamamen gerçeğin ortaya çıkması tarafındayım. Ülkeden ayrılma ya da kaçma niyetim yoktur. Bu olayda gerçeğin ortaya çıkmasını ben de çok istiyorum. Sağlık durumum gittikçe kötüleşmektedir" diyerek tahliye talep etti.

Bu sözler tepki çekerken, mahkeme heyeti ağır suçlamaları dikkate alarak tutukluluğun devamına karar verdi ve duruşmayı ileri tarihe erteledi.

