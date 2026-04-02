Bodrum Muğla'da 2023'te kaybolan Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'nın cinayetine ilişkin dava görüldü. Anne-kızın cansız bedenleri 28 Kasım'da sarp bir arazide yol kenarında çarşafa sarılı şekilde bulunmuştu.
Eski eş Andrej Kuslevic'in cinayet sonrası saatlerce evde kalıp delilleri temizlediği, cesetleri çarşafa sararak uçuruma attığı iddia edildi.
Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen tutuklu sanık Andrej Kuslevic, önceki gün hakim karşısına çıktı.
BU NASIL PİŞKİNLİK
Tercüman aracılığıyla soruları cevaplayan Andrej Kuslevic, "Sadece suçsuz olduğumu ilan etmek istiyorum, bir an önce bu davanın bitmesini talep ediyorum. Ben tamamen gerçeğin ortaya çıkması tarafındayım. Ülkeden ayrılma ya da kaçma niyetim yoktur. Bu olayda gerçeğin ortaya çıkmasını ben de çok istiyorum. Sağlık durumum gittikçe kötüleşmektedir" diyerek tahliye talep etti.
Bu sözler tepki çekerken, mahkeme heyeti ağır suçlamaları dikkate alarak tutukluluğun devamına karar verdi ve duruşmayı ileri tarihe erteledi.