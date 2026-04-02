İstanbul Esenyurt'ta iki kadın, sosyal meydandan tartıştığı başka bir kadını sokak ortasında darp etti. Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki kadın, sosyal medya üzerinden bir kadınla tartışma yaşadı. Esenyurt’ta sosyal medya kavgası SABAH PUSU KURDULAR

Sabah işe gitmek için servise binen kadını yakalayan şahıslar, sokakta kadına saldırdı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER

Aldığı darbelerle bayılan kadına yerde de tekme atmaya devam eden şahıslara ise çevredeki vatandaşlar müdahale etti.