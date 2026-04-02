Esenyurt'ta iki kadın sosyal medyadan tartıştıkları kadını sokak ortasında bayılana kadar dövdü

Esenyurt'ta iki kadın sosyal medyadan tartıştıkları kadına sabah saatlerinde pusu kurarak darp etti. Sokak ortasında bayılana kadar dövülen kadına vatandaşlar müdahale ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta iki kadın, sosyal meydandan tartıştığı başka bir kadını sokak ortasında darp etti.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki kadın, sosyal medya üzerinden bir kadınla tartışma yaşadı.

Esenyurt’ta sosyal medya kavgası

SABAH PUSU KURDULAR
Sabah işe gitmek için servise binen kadını yakalayan şahıslar, sokakta kadına saldırdı.

İstanbul Esenyurt'ta iki kadın, sosyal meydandan tartıştığı başka bir kadını darp etti (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER
Aldığı darbelerle bayılan kadına yerde de tekme atmaya devam eden şahıslara ise çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Darp edilen kadın uzun süre boyunca yerde baygın halde yatarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

