İç sularda avlanan turna balığı için uygulanan yasak 15 Aralık 2025'te başladı ve 1 Nisan 2026'da sona erdi.

1 Eylül 2025'te açılan balık avı sezonu 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yasak döneminde denizlerdeki balıkların üreme ve yumurtlama sürecini tamamlaması ile balık stoklarının korunması hedefleniyor.

Türkiye'de balık av yasağı 15 Nisan 2026'da başlayacak ve 1 Eylül 2026'ya kadar 5 ay sürecek.

Balık av yasağı 2026 yılında 5 ay boyunca uygulanacak. Bu süreçte denizlerdeki balıkların üreme ve yumurtlama dönemini sağlıklı şekilde tamamlaması hedeflenirken, balık stoklarının korunması ve popülasyonun artması için önemli bir koruma dönemi sağlanmış olacak.

BALIK STOKLARINI KORUMA HEDEFİ

Her yıl belirli dönemlerde uygulanan av yasağı, balıkların üreme sürecini güvenli şekilde tamamlamasını sağlamak amacıyla yürürlüğe giriyor. Bu dönemin balık türlerinin kendini yenilemesi açısından hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor. Yasak sayesinde hem denizlerdeki biyolojik çeşitlilik korunuyor hem de gelecek sezonlarda daha verimli avcılık yapılmasının önü açılıyor.

YENİ SEZON 1 EYLÜL 2026 TARİHİNDE BAŞLAYACAK

1 Eylül 2025'te açılan balık avı sezonu, 15 Nisan 2026'ya kadar devam edecek. Bu tarihten sonra başlayacak olan yasak dönemi yaklaşık 5 ay sürecek ve 1 Eylül 2026 itibariyle sona erecek. Böylece balıkçılar yeni sezona yeniden "vira bismillah" diyerek başlayacak.

TURNA BALIĞI İÇİN FARKLI TAKVİM

İç sularda avlanan turna balığı için uygulanan yasak ise farklı bir tarihte sona erdi. 15 Aralık 2025'te başlayan yasak, 1 Nisan 2026 itibariyle kaldırıldı. Bu gelişmeyle birlikte turna balığı avcılığı yeniden serbest hale geldi.

SEKTÖR VE DOĞA İÇİN KRİTİK ADIM

Av yasağı, sadece deniz ekosistemini korumakla kalmıyor, aynı zamanda balıkçılık sektörünün ekonomik dengesini de destekliyor. Uzmanlara göre kurallara uyulması, uzun vadede hem doğanın korunmasına hem de sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK NEDEN GEREKLİ? Nisan ayında başlayan yasağın geçici bir duraklama değil, denizlerin geleceği için önemli bir yatırım.

Üreme Döneminin Korunması: Balıkların en hassas olduğu bu süreçte avlanmanın durması, stokların güçlenmesini sağlıyor.

Doğal Dengenin Sürdürülmesi: Aşırı avcılık engellenerek tür çeşitliliği korunuyor.

Ekonomik İstikrar: Sağlıklı balık popülasyonu, ilerleyen dönemlerde daha dengeli fiyatlar ve sürdürülebilir kazanç anlamına geliyor.

EDİTÖR NOTU

Denizlerdeki yaşamın devamlılığı, alınan koruma önlemlerine gösterilen hassasiyetle doğrudan bağlantılı. Av yasağına uyulması, yalnızca balık türlerinin çoğalmasını değil, aynı zamanda ekosistemin dengesinin korunmasını da sağlıyor. Kısa vadede bir kısıtlama gibi görünse de bu süreç, uzun vadede hem balıkçılar hem de tüketiciler için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek anlamına geliyor.