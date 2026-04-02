Bursa'da 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan bir işçinin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı.Alevler arasında mahsur kalan işçi son anda kurtarıldı
Yangın, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Çatıdan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ÇATIDA CAN PAZARI
Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, ekipler çatı katında mahsur kalan bir vatandaşı son anda kurtardı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
YANGININ SEBEBİ
Facianın eşiğinden dönülen olayda, tadilat yapan ustaların kullandığı yanıcı malzemelerin ısıya bağlı olarak tutuştuğu öğrenildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen işçiler Yunus Y. ve İzzet O., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların bilincinin açık olduğu bildirildi.
Ekipler bina içerisinde yaptıkları anonslarla vatandaşları hızla tahliye ederken, alevlerin alt katlara sıçramadan kontrol altına alınması muhtemel bir faciayı önledi. Yangına toplam 17 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Öte yandan korku dolu anlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde çatı katını saran alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun duman dikkat çekti.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.