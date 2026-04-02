Bursa'da korku dolu anlar: Alevlerin arasından kalan işçi böyle kurtarıldı

Bursa'da tadilat sırasında alev alan 6 katlı binanın çatısında can pazarı yaşandı. Mahsur kalan bir işçi son anda kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen iki işçi hastaneye kaldırılırken olay anı ve gökyüzünü saran yoğun duman havadan dron ile görüntülendi.

Bursa'da korku dolu anlar: Alevlerin arasından kalan işçi böyle kurtarıldı
Hızlı Özet
  • Bursa Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan bir işçi kurtarıldı.
  • Tadilat yapan ustaların kullandığı yanıcı malzemelerin ısıya bağlı olarak tutuşması sonucu yangın çıktı.
  • Dumandan etkilenen işçiler Yunus Y. ve İzzet O. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Yangına 17 itfaiye aracıyla müdahale edildi ve alevlerin alt katlara sıçraması önlendi.
  • Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan bir işçinin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı.

Alevler arasında mahsur kalan işçi son anda kurtarıldı

Yangın, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Çatıdan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında, metrelerce yüksekte alevlerin arasında mahsur kalan bir işçinin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

ÇATIDA CAN PAZARI
Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, ekipler çatı katında mahsur kalan bir vatandaşı son anda kurtardı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'da korku dolu anlar: Alevlerin arasından kalan işçi böyle kurtarıldı-3

YANGININ SEBEBİ
Facianın eşiğinden dönülen olayda, tadilat yapan ustaların kullandığı yanıcı malzemelerin ısıya bağlı olarak tutuştuğu öğrenildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen işçiler Yunus Y. ve İzzet O., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların bilincinin açık olduğu bildirildi.

Bursa'da korku dolu anlar: Alevlerin arasından kalan işçi böyle kurtarıldı-4

Ekipler bina içerisinde yaptıkları anonslarla vatandaşları hızla tahliye ederken, alevlerin alt katlara sıçramadan kontrol altına alınması muhtemel bir faciayı önledi. Yangına toplam 17 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Bursa'da korku dolu anlar: Alevlerin arasından kalan işçi böyle kurtarıldı-5


Öte yandan korku dolu anlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde çatı katını saran alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun duman dikkat çekti.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Hasan Hüsrev Hatemi hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu
SONRAKİ HABER

"Bu fani dünyaya veda etti"

 Balık av yasağı 2026 tarihi: Sezon ne zaman açılacak?
ÖNCEKİ HABER

Av yasağı başlıyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler