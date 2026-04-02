Bursa Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan bir işçi kurtarıldı.

Tadilat yapan ustaların kullandığı yanıcı malzemelerin ısıya bağlı olarak tutuşması sonucu yangın çıktı.

Dumandan etkilenen işçiler Yunus Y. ve İzzet O. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangına 17 itfaiye aracıyla müdahale edildi ve alevlerin alt katlara sıçraması önlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan bir işçinin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı. Alevler arasında mahsur kalan işçi son anda kurtarıldı Yangın, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Çatıdan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında, metrelerce yüksekte alevlerin arasında mahsur kalan bir işçinin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır) ÇATIDA CAN PAZARI

Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, ekipler çatı katında mahsur kalan bir vatandaşı son anda kurtardı. O anlar kameraya anbean yansıdı.