Adana'da engelli oğlunun rızkını "Başkomiser Halil" yalanıyla çaldılar: 1,8 milyonluk altınla yakalanan 7 kişi tutuklandı

Dolandırıcı, telefonda kendisini 'Başkomiser Halil' olarak tanıttı. Zeynep A.'nın yatağa bağımlı oğlu için biriktirdiği 1.8 milyon TL değerindeki altını alarak dolandırdı. 7 kişi yakalandı. Bilezikler ise elektrik panosundan çıktı.

Kaynak Gazete
Adana'da engelli oğluyla birlikte yaşayan ev hanımı Zeynep A.'yı, 26 Mart'ta telefonla arayan kişi, kendisini 'Başkomiser Halil' olarak tanıtıp, "Kaybettiğin kimliğini bulan bir kişi, kendi fotoğrafını yerleştirerek bankadan kredi çekip, altın satın almış. Şüphelileri yakalamak için yardımına ihtiyacımız var. Evdeki altınlarına dokun, parmak izi incelemesi yapmamız için bize teslim et" dedi.

Zeynep A., eve gelen M.İ.'ye, yatağa bağımlı oğlu için biriktirdiği 1 milyon 800 bin liralık 12 bilezik, yarım ve çeyrek altınlarını verdi. M.İ., birlikte geldiği Mertkan U. (21), Ünal Ü. (18) ve B.B. (17) ile birlikte bölgeden ayrıldı. Zeynep A., kendisini arayan numarayı bir süre sonra aradı ancak ulaşamadı.
Dolandırıldığını anlayan Zeynep A., polise giderek şikayetçi oldu. Mertkan U. ile Ünal Ü., Kozan'da yakalandı.

Şüphelilerin sakladığı bilezik ve paraların bir kısmı elektrik panosunda ele geçirildi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

BİLEZİKLERİ ÇORABININ İÇİNE SAKLAMIŞ


Yapılan üst aramasında 2 bilezik Mertkan U.'nun çorabının içinde, 2 bilezik de Ünal Ü.'nün cebinde ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda M.İ., B.B. ile birlikte hareket ettikleri Altay G. (25), Samet Ö. (19) ve Süleyman U. (18), saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Diğer bilezikler ile bozdurdukları altınlardan elde ettikleri 26 bin lira, Samet Ö.'nün evinin elektrik panosunda ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı. Polisin ele geçirdiği altın ve para ise Zeynep A.'ya teslim edildi.

