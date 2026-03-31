Adana'da engelli oğluyla birlikte yaşayan ev hanımı Zeynep A.'yı, 26 Mart'ta telefonla arayan kişi, kendisini 'Başkomiser Halil' olarak tanıtıp, "Kaybettiğin kimliğini bulan bir kişi, kendi fotoğrafını yerleştirerek bankadan kredi çekip, altın satın almış. Şüphelileri yakalamak için yardımına ihtiyacımız var. Evdeki altınlarına dokun, parmak izi incelemesi yapmamız için bize teslim et" dedi.

Zeynep A., eve gelen M.İ.'ye, yatağa bağımlı oğlu için biriktirdiği 1 milyon 800 bin liralık 12 bilezik, yarım ve çeyrek altınlarını verdi. M.İ., birlikte geldiği Mertkan U. (21), Ünal Ü. (18) ve B.B. (17) ile birlikte bölgeden ayrıldı. Zeynep A., kendisini arayan numarayı bir süre sonra aradı ancak ulaşamadı.

Dolandırıldığını anlayan Zeynep A., polise giderek şikayetçi oldu. Mertkan U. ile Ünal Ü., Kozan'da yakalandı.