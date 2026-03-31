Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün önündeki tıra çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.



Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana geldi.



10 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, içerisinde 12 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.







TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.