Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 10 yaralı

İstanbul Çekmeköy’de, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. İçerisinde 12 yolcunun bulunduğu otobüste meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çekmeköy mevkiinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

10 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, içerisinde 12 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


